Българските бадминтонистки заминават за световното отборно първенство в Дания

Националният отбор на България по бадминтон за жени проведе последна тренировка преди заминаването си за световното отборно първенство "Thomas & Uber Cup“, което ще се състои в Хорсенс, Дания.

В състава на тима са европейските шампионки на двойки Стефани и Габриела Стоеви, както и Калояна Налбантова, Гергана Павлова, Цветина Попиванова и Елена Попиванова. Именно този състав триумфира през февруари на Европейското отборно първенство в Истанбул. Старши треньор на отбора е Петя Неделчева-Хранова.

Българките ще отпътуват за Дания рано утре сутринта, а на финалите, които ще се проведат от 24 април до 3 май, ще играят в група D срещу отборите на Република Корея, Тайланд и Испания.

Първият мач за националките е на 24 април срещу Тайланд. Два дни по-късно те ще се изправят срещу Република Корея, а на 28 април ще премерят сили с Испания. Първите два отбора от всяка група ще се класират за елиминационната фаза на турнира.