Петя Неделчева: Самото участие на световните финали е голямо постижение за българския бадминтон

Европейските шампионки по бадминтон от България заминават тази седмица за участие във финалите на световния шампионат, известен като „Убер къп“, в Хорсенс, Дания.

Националките ще играят срещу съставите на Тайланд (на 24 април), с бронзовите медалистки от предишното първенство от Република Корея (на 26 април) и с Испания (на 28 април). Първите два отбора от групата се класират за четвъртфиналите.

„Заминаваме за Дания на 22 април. Готвихме се предимно игрово през последната седмица седмица част от момичетата бяха на турни в Малта, други участваха на лиги в Европа. Ще пътувам с шест момичета: Стефани Стоева, Габриела Стоева, Калояна Налбантова, Гергана Павлова, Цветина Попиванова и Елена Попиванова“, заяви старши треньорът на националките Петя Неделчева-Хранова.

Тя е на мнение, че групата ни е много тежка и би било много трудно да продължим напред, но при второто си участие на най-престижния отборен турнир в бадминтона, България е способна да запише първа победа.

„Смятам, че трябва да спечелим срещу испанките, срещу другите ще бъде много трудно. Но всичко се случва – видяхме го в Турция, където никой не очакваше да спечелим европейската титла. Самото ни участие на тези финали е голямо постижение“, допълни Неделчева.

През 2016 година българките дебютираха на „Убер къп“ в група с Тайланд, Индонезия и Хонконг на турнир в Куншан, Китай.

Тогава националките отстъпиха с по 0-5 срещу Тайланд и Индонезия и изпуснаха успеха срещу Хонконг след 2-3. Нашите победи дойдоха на двойки и бяха извоювани от сестри Стоеви и Петя Неделчева и Мария Мицова.

Тази седмица предстои 31-ото издание на „Убер къп“, а първото е било през 1957 година.