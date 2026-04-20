БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
3
BG
Начало Новини Избори 2026 Свят бнт деца Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Избори 2026 Свят бнт деца Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Земетресение от 7,3 по Рихтер в Япония
Чете се за: 00:22 мин.
При 96,41% обработени протоколи: ГЕРБ-СДС изпреварват ПП-ДБ
Чете се за: 00:37 мин.
Иван Шишков: Президентът Радев е промяната и това вчера...
Чете се за: 04:02 мин.

ЗАПАЗЕНИ

ИЗВЪНРЕДНО
ЦИК с междинни резултати: Кои партии влизат в парламента?

Петя Неделчева: Самото участие на световните финали е голямо постижение за българския бадминтон

от БНТ , Източник: БНР
A+ A-
Чете се за: 02:12 мин.
Спорт
Запази

България ще бъде представена във финалите на световния шампионат от Стефани Стоева, Габриела Стоева, Калояна Налбантова, Гергана Павлова, Цветина Попиванова и Елена Попиванова.

Слушай новината

Европейските шампионки по бадминтон от България заминават тази седмица за участие във финалите на световния шампионат, известен като „Убер къп“, в Хорсенс, Дания.

Националките ще играят срещу съставите на Тайланд (на 24 април), с бронзовите медалистки от предишното първенство от Република Корея (на 26 април) и с Испания (на 28 април). Първите два отбора от групата се класират за четвъртфиналите.

„Заминаваме за Дания на 22 април. Готвихме се предимно игрово през последната седмица седмица част от момичетата бяха на турни в Малта, други участваха на лиги в Европа. Ще пътувам с шест момичета: Стефани Стоева, Габриела Стоева, Калояна Налбантова, Гергана Павлова, Цветина Попиванова и Елена Попиванова“, заяви старши треньорът на националките Петя Неделчева-Хранова.

Тя е на мнение, че групата ни е много тежка и би било много трудно да продължим напред, но при второто си участие на най-престижния отборен турнир в бадминтона, България е способна да запише първа победа.

„Смятам, че трябва да спечелим срещу испанките, срещу другите ще бъде много трудно. Но всичко се случва – видяхме го в Турция, където никой не очакваше да спечелим европейската титла. Самото ни участие на тези финали е голямо постижение“, допълни Неделчева.

През 2016 година българките дебютираха на „Убер къп“ в група с Тайланд, Индонезия и Хонконг на турнир в Куншан, Китай.

Тогава националките отстъпиха с по 0-5 срещу Тайланд и Индонезия и изпуснаха успеха срещу Хонконг след 2-3. Нашите победи дойдоха на двойки и бяха извоювани от сестри Стоеви и Петя Неделчева и Мария Мицова.

Тази седмица предстои 31-ото издание на „Убер къп“, а първото е било през 1957 година.

Гледайте новините и в Метрото Metro
#сестри Стоеви

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

При 96,41% обработени протоколи: ГЕРБ-СДС изпреварват ПП-ДБ
1
Над 2000 българи гласуваха само в секцията в Палмърс Грийн в Лондон
2
ЕКЗИТПОЛ към 20.00 ч. - шест партии влизат в парламента (ОБНОВЯВА СЕ)
3
Убедителна преднина за „Прогресивна България“ в Русе при обработени 80% от протоколите
4
МВнР: Приключи изборният ден в Австралия, Азия, Африка и Европа
5
Спокойно върви предаването на протоколите в София
6
Най-четени

При 96,41% обработени протоколи: ГЕРБ-СДС изпреварват ПП-ДБ
1
Над 2000 българи гласуваха само в секцията в Палмърс Грийн в Лондон
2
ЕКЗИТПОЛ към 20.00 ч. - шест партии влизат в парламента (ОБНОВЯВА СЕ)
3
Почина композиторът Кирил Икономов
4
Убедителна преднина за „Прогресивна България“ в Русе при обработени 80% от протоколите
5
МВнР: Приключи изборният ден в Австралия, Азия, Африка и Европа
6
Още от: Други спортове

Пламена Миткова е на подготвителен лагер в Турция
С хеттрик на Юрай Слафковски Монреал срази Тампа Бей след продължение в първия кръг на плейофите в НХЛ С хеттрик на Юрай Слафковски Монреал срази Тампа Бей след продължение в първия кръг на плейофите в НХЛ
Чете се за: 03:00 мин.
Четирима българи ще стартират в първия ден на еврошампионата по борба в Тирана Четирима българи ще стартират в първия ден на еврошампионата по борба в Тирана
Чете се за: 02:32 мин.
Гледайте финалите на европейското първенство по борба в Тирана в ефира на БНТ 3 Гледайте финалите на европейското първенство по борба в Тирана в ефира на БНТ 3
Чете се за: 00:27 мин.
Отборът на България на сабя за жени завърши на осмо място на Световната купа по фехтовка в Атина Отборът на България на сабя за жени завърши на осмо място на Световната купа по фехтовка в Атина
Чете се за: 00:47 мин.
Бояна Костадинова взе бронз в категория до 48 кг на еврошампионата по вдигане на тежести Бояна Костадинова взе бронз в категория до 48 кг на еврошампионата по вдигане на тежести
Чете се за: 01:20 мин.

Водещи новини

При 96,41% обработени протоколи: ГЕРБ-СДС изпреварват ПП-ДБ
Чете се за: 00:37 мин.
Парламентарни Избори 2026
Румен Радев: „Прогресивна България“ печели безапелационно Румен Радев: „Прогресивна България“ печели безапелационно
Чете се за: 01:10 мин.
У нас
Иван Шишков: Президентът Радев е промяната и това вчера се потвърди Иван Шишков: Президентът Радев е промяната и това вчера се потвърди
Чете се за: 04:02 мин.
У нас
Как изглежда вотът от чужбина при 99,19% обработени протоколи? (ОБНОВЯВА СЕ) Как изглежда вотът от чужбина при 99,19% обработени протоколи? (ОБНОВЯВА СЕ)
Чете се за: 00:27 мин.
По света
България отбелязва 150 години от избухването на Априлското въстание
Чете се за: 00:52 мин.
У нас
МВР с данни кои партии са купували гласове
Чете се за: 03:10 мин.
У нас
МВнР: Изборите зад граница приключиха
Чете се за: 01:25 мин.
По света
Преди нов кръг преговори САЩ–Иран: САЩ задържаха ирански танкер
Чете се за: 03:12 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ