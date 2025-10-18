БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Само за седмица над 100 са задържаните с наркотици в...
Чете се за: 01:02 мин.
Ден след като взел книжка: 18-годишно момче предизвика...
Чете се за: 00:57 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Българските боксьори осигуриха зрелище на галавечер в Полша

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:12 мин.
Спорт
Запази

За част от боксьорите ни това бе и много добра подготовка за европейското първенство до 23 години, което ще се проведе в Будапеща в края на ноември.

радослав росенов зарадва българия четвърто злато купа странджа
Слушай новината

Българските боксьори отново показаха високата си класа на международната сцена. Националите ни осигуриха истинско зрелище за феновете по време на 37-ото издание на Suzuki Boxing Night. Галавечерта се проведе в полския град Сокулка и противопостави част от водещите имена на България и Полша.

Под наставленията на Жоел Арате и Валентин Поптолев родните звезди записаха 4 победи в 8 мача. Те стигнаха до краен успех с 14:10 точки и взеха реванш за поражението от преди 6 години с 6:10.

For part от боксьорите ни това бе и много добра подготовка за европейското първенство до 23 години, което ще се проведе в Будапеща в края на ноември.

Резултатите на галавечерта в Сокулка:
Ергюнал Себахтин (50 кг) – Матеуш Шчочарц 3:0
Димо Тониев (60 кг) – Павел Брах 1:2
Радослав Росенов (60 кг) – Якоб Къжпиет 3:0
Викторио Илиев (65 кг) – Бартломей Рошковиц 1:2
Стелиан Страхилов (75 кг) – Матеуш Урбан 0:3
Уилиам Чолов (80 кг) – Михал Пиерчала 3:0
Семион Болдирев (85 кг) – Давид Кручковски 1:2
Кирил Борисов (+90 кг) – Якуб Домурад 2:1

#бокс

