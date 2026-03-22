Михаил Околийски: Заразата от морбили в Бяла Слатина...
Българските клубове с най-много медали на "Рамус София Оупън“ 2026

Над 1100 състезатели от 13 държави участваха в престижния турнир в "Асикс Арена“

Българските клубове с най-много медали на "Рамус София Оупън“ 2026
Снимка: пресслужба ММС
Българските отбори завоюваха най-много отличия на 13-ото издание на международния турнир по олимпийско таекуондо „Рамус София Оупън“ 2026, който се проведе в столичната зала „Асикс Арена“.

В надпреварата участваха повече от 1100 състезатели от 13 държави, като след българските клубове в класирането се наредиха тимовете на Молдова и Испания.

Вицепрезидентът на Българската федерация по таекуондо (олимпийска версия) и председател на организационния комитет Димитър Михайлов подчерта значението на подобни форуми за развитието на спорта у нас.

"Много сме щастливи, че на 30 и 31 май в София ще организираме European Grand Prix Open Ramus E6 за кадети и юноши. Подобен турнир от този ранг в тази възрастова група досега не е провеждан в България“, заяви той.

По думите му домакинството на международни състезания от такъв мащаб утвърждава страната ни като предпочитана дестинация за големи спортни форуми и насърчава активния начин на живот.

В дисциплината "спаринг“ българските клубове доминираха в повечето възрастови групи, особено при кадетите, където заеха челните позиции. В надпреварата при юношите, мъжете и жените първото място бе за молдовския Sports School Nr6, следван от испанския C.D.E. Taekwondo Alcala и българския "Фаворит“.

В "пумсе“ (форма) българските състезатели също показаха силно представяне, като заеха изцяло почетната стълбичка в клас А и доминираха и в клас В.

Турнирът за пореден път затвърди позициите си като едно от най-мащабните събития по таекуондо в региона.

ТОП 24

На прага на екокатастрофа? Морето изхвърли 9 делфина и над 300 птици от защитен вид
1
На прага на екокатастрофа? Морето изхвърли 9 делфина и над 300...
Шофьор на линейка загина при катастрофа с автобус край Велико Търново
2
Шофьор на линейка загина при катастрофа с автобус край Велико Търново
Гледайте световното първенство по лека атлетика в зала в Торун НА ЖИВО по БНТ 3
3
Гледайте световното първенство по лека атлетика в зала в Торун НА...
Медицина на съня: Безсънието стои в основата на много заболявания
4
Медицина на съня: Безсънието стои в основата на много заболявания
Доц. Михаил Околийски: Малена е добре, предстои ѝ рехабилитация на най-високо ниво
5
Доц. Михаил Околийски: Малена е добре, предстои ѝ рехабилитация на...
Божидар Саръбоюков влиза в битка за медалите на световното първенство по лека атлетика
6
Божидар Саръбоюков влиза в битка за медалите на световното...

Най-четени

Ракът на дебелото черво: До месеци се очаква да има национален скрининг
1
Ракът на дебелото черво: До месеци се очаква да има национален...
Случаят "Петрохан - Околчица": Семейството на 15-годишното момче заяви пълно доверие в работата на прокуратурата
2
Случаят "Петрохан - Околчица": Семейството на...
НОИ: Великденските добавки ще бъдат изплатени с пенсиите за април
3
НОИ: Великденските добавки ще бъдат изплатени с пенсиите за април
Месото от незаконните кланици край Ихтиман вероятно е продавано в София, смятат от БАБХ
4
Месото от незаконните кланици край Ихтиман вероятно е продавано в...
Председателят на ОФК Поморие е загиналият мъж в Бургас
5
Председателят на ОФК Поморие е загиналият мъж в Бургас
Варненско семейство плаща с месеци завишени сметки за ток, проблемът – в електромера
6
Варненско семейство плаща с месеци завишени сметки за ток,...

Марк Христов и Георги Граматиков в топ 8 на Големия шлем в Тбилиси
Марк Христов и Георги Граматиков в топ 8 на Големия шлем в Тбилиси
Димитър Илиев откри „Рамус София Оупън“ 2026 Димитър Илиев откри „Рамус София Оупън“ 2026
Чете се за: 01:37 мин.
Габриела Димитрова завоюва бронзов медал на турнира по джудо в Тбилиси Габриела Димитрова завоюва бронзов медал на турнира по джудо в Тбилиси
Чете се за: 01:22 мин.
Нови шампиони бяха излъчени в първия ден на държавния шампионат по джудо за младша възраст Нови шампиони бяха излъчени в първия ден на държавния шампионат по джудо за младша възраст
Чете се за: 01:12 мин.
СК "Таекуондо Фитнес НСА“ въвежда задължителен курс по първа помощ преди изпит за колани СК "Таекуондо Фитнес НСА“ въвежда задължителен курс по първа помощ преди изпит за колани
Чете се за: 02:20 мин.
Над 600 състезатели участваха в международния турнир "Bulgaria Karate Open“ във Велико Търново Над 600 състезатели участваха в международния турнир "Bulgaria Karate Open“ във Велико Търново
Чете се за: 01:25 мин.

Тръмп с ултиматум към Иран: Ормузкият пролив е отворен, твърди Техеран
Тръмп с ултиматум към Иран: Ормузкият пролив е отворен, твърди Техеран
Чете се за: 03:37 мин.
По света
Скопие намалява ДДС върху горивата от 18% на 10% Скопие намалява ДДС върху горивата от 18% на 10%
Чете се за: 00:52 мин.
По света
Катастрофа с тир затруднява движението по АМ „Тракия“ към Бургас Катастрофа с тир затруднява движението по АМ „Тракия“ към Бургас
Чете се за: 00:20 мин.
У нас
Тръмп ще изпрати агенти на антиимиграционните служби по летищата в страната Тръмп ще изпрати агенти на антиимиграционните служби по летищата в страната
Чете се за: 00:50 мин.
По света
Лавина взе три жертви в италианската провинция Южен Тирол
Чете се за: 01:17 мин.
По света
10 години от атентатите в Брюксел на летището и метрото
Чете се за: 01:17 мин.
По света
Куба потъна в мрак: Втори срив на електрическата мрежа за седмица
Чете се за: 01:00 мин.
По света
Иран е изстрелял 400 балистични ракети по Израел от началото на...
Чете се за: 02:27 мин.
По света
