Българските клубове с най-много медали на "Рамус София Оупън“ 2026

Българските отбори завоюваха най-много отличия на 13-ото издание на международния турнир по олимпийско таекуондо „Рамус София Оупън“ 2026, който се проведе в столичната зала „Асикс Арена“.

В надпреварата участваха повече от 1100 състезатели от 13 държави, като след българските клубове в класирането се наредиха тимовете на Молдова и Испания.

Вицепрезидентът на Българската федерация по таекуондо (олимпийска версия) и председател на организационния комитет Димитър Михайлов подчерта значението на подобни форуми за развитието на спорта у нас.

"Много сме щастливи, че на 30 и 31 май в София ще организираме European Grand Prix Open Ramus E6 за кадети и юноши. Подобен турнир от този ранг в тази възрастова група досега не е провеждан в България“, заяви той.

По думите му домакинството на международни състезания от такъв мащаб утвърждава страната ни като предпочитана дестинация за големи спортни форуми и насърчава активния начин на живот.

В дисциплината "спаринг“ българските клубове доминираха в повечето възрастови групи, особено при кадетите, където заеха челните позиции. В надпреварата при юношите, мъжете и жените първото място бе за молдовския Sports School Nr6, следван от испанския C.D.E. Taekwondo Alcala и българския "Фаворит“.

В "пумсе“ (форма) българските състезатели също показаха силно представяне, като заеха изцяло почетната стълбичка в клас А и доминираха и в клас В.

Турнирът за пореден път затвърди позициите си като едно от най-мащабните събития по таекуондо в региона.