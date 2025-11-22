БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Българските състезатели по шорттрек не успяха да прескочат репешажите на световната Купа в Гданск

Чете се за: 01:02 мин.
Спорт
Те отпаднаха на 500 и 1500 метра.

Българските състезатели по шорттрек не успяха да прескочат репешажите на световната Купа в Гданск
Снимка: БТА
Слушай новината

Българските състезатели не успяха да преминат през репешажите на 500 и на 1500 метра на Световната купа по шорттрек в Гданск (Полша). Надпреварата е олимпийска квалификация за Игрите в Италия през февруари догодина.

На 500 метра Иван Дончев и Асен Гюров получиха наказания съответно в шеста и в 15-а серия, а Максим Максимов остана последен в десета.

На 1500 метра в четвъртфиналните репешажи Стефан-Александър Кюмюрджиев се нареди втори в седма серия с 2:28.624 минути, Гюров е четвърти с 2:29.044 в същата, а Максимов четвърти в девета с 2:52.642 минути.

Победител на 500 и на 1500 метра е Уилям Данджину (Канада) съответно с 40.849 секунди и 2:24.153 минути.

В последния ден на надпреварата утре на 1000 метра Иван Дончев ще участва в четвъртфиналните репешажи.

