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Българските състезатели завоюваха осем медала на международния турнир по спортна аеробика "Plovdiv Cup 2026"

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Българските състезатели завоюваха осем медала на международния турнир по спортна аеробика "Plovdiv Cup 2026"
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Българските състезатели спечелиха осем медала (два сребърни и шест бронзови) в категориите мъже, жени, юноши и девойки на международния турнир по спортна аеробика "Plovdiv Cup 2026", който се проведе в Международния панаир в Пловдив

В категория мъже и жени Борислава Иванова, която влезе с първа оценка в квалификациите, взе бронз с оценка 19.400 точки. Александър Мишинков също е трети с 18.900, както и смесената двойка Борислава Иванова и Христо Манолов с 19.450.

Във възрастова група 15-17 години Атанас Благоев и Стефани Лечева спечелиха сребърни отличия с 18.300 точки, Лечева е трета при девойките с 18.600, тройката в състав Теодора Рибарова, Виктория Крушарска и Кристина Костова взе бронз с 18.700 точки, а трите заедно с Неда Запрянова и Мария Вълчева имат сребро в категория групи с 18.550 точки. При юношите Атанас Благоев също е трети с 18.600 точки.

В по-малките възрасти родните състезатели също завоювха много медали.

В надпреварата участваха над 500 състезатели от 12 държави (България, Русия, Румъния, Великобритания, Унгария, Белгия, Словакия, Турция, Украйна, Португалия, Литва и Беларус).

Организатор е спортен клуб Аеробика-АМД с подкрепата на Община Пловдив и Съюз по аеробика България.

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