Българският национален отбор до 19 години отстъпи на Молдова в контрола

Селекцията на България до 19 години отстъпи с 0:1 при първата си среща като гост на Молдова. Единственото попадение падна в 92-ата минута.

Тимът на Атанас Рибарски ще изиграе още един двубой срещу Молдова на 14 октомври от 10:00 часа на терена на „FAM Technical Center“.

Това са дебютни повиквателни за новия треньор на „лъвчетата“, който направи неофициален дебют, след като бе назначен от Българския футболен съюз по-рано този месец. Проверките се явяват генерална репетиция преди задаващите се европейски квалификации през ноември, съперници в които са Унгария, Франция и Фарьорски о-ви.