Българският национален отбор по баскетбол до 16 г. отново ще се събере на кратък лагер в Шумен

Българският национален отбор по баскетбол за момчета до 16 години отново ще се събере за кратък лагер в Шумен в началото на месец април.

Селекционерът Янко Янков в тандем с Николай Колев ще разчитат на общо 12 състезатели по време на подготовката, която ще се състои в периода 1-4 април.

Група на България U16 за лагера в Шумен:

Мартин Попов – Черно море Тича

Светослав Славов – Черно море Тича

Кристиян Каменски – ЦСКА

Марк Воденичарски – ЦСКА

Боян Кьосев – ЦСКА

Атанас Здравчев – Академик Пловдив

Цветомир Миков - Балкан

Борис Гидов – ЦСКА

Георги Арнаудов – Ънстопaбъл

Иво Валентинов – Миньор 2015

Дарио Тодоров – Спартак Плевен

Емил Манчев – ЦСКА

Андрей Саздов – Шумен

Никола Саздов – Шумен

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