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Българският национален отбор по баскетбол до 16 г. отново ще се събере на кратък лагер в Шумен

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от БНТ , Източник: БФ Баскетбол
19:44, 19.03.2024
Чете се за: 00:52 мин.
Спорт
Българският национален отбор по баскетбол до 16 г. отново ще се събере на кратък лагер в Шумен
Снимка: БФ Баскетбол
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Българският национален отбор по баскетбол за момчета до 16 години отново ще се събере за кратък лагер в Шумен в началото на месец април.

Селекционерът Янко Янков в тандем с Николай Колев ще разчитат на общо 12 състезатели по време на подготовката, която ще се състои в периода 1-4 април.

Група на България U16 за лагера в Шумен:

Мартин Попов – Черно море Тича
Светослав Славов – Черно море Тича
Кристиян Каменски – ЦСКА
Марк Воденичарски – ЦСКА
Боян Кьосев – ЦСКА
Атанас Здравчев – Академик Пловдив
Цветомир Миков - Балкан
Борис Гидов – ЦСКА
Георги Арнаудов – Ънстопaбъл
Иво Валентинов – Миньор 2015
Дарио Тодоров – Спартак Плевен
Емил Манчев – ЦСКА
Андрей Саздов – Шумен
Никола Саздов – Шумен

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#Български национален отбор по баскетбол за момчета до 16 години #БФ Баскетбол #янко янков
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