Българският национален отбор по футбол за юноши до 15 г. победи Литва на старта на приятелския турнир на УЕФА

България U15 започна с победа и силна игра срещу Литва U15 на старта на приятелския турнир на УЕФА. Надпреварата ще срещне отборите на България, Литва, Полша и Словакия при юношите до 15 години между 17 и 22 октомври на терените на Националната футболна база.

„Лъвчетата“ стартираха с успех след наказателни удари, след като в редовното време мачът завърши 3:3. Играчите на Петър Карачоров създадоха множество положения, с които да решат мача в редовното време, но в крайна сметка се наложиха с 4:2 при дузпите.

От 16.00 часа днес следва двубоя между Полша U15 и Словакия U15. Във втория си мач пък България U15 ще играе със Словакия U15 на 19.10 от 11.00 часа, а от 16.00 часа е мачът Литва U15 – Полша U15. В заключителните трети срещи на 22.10 от 11.00 часа се срещат Словакия U15 и Литва U15, а родната селекция ще играе от 16.00 часа с Полша U15.