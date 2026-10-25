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Българският национален отбор по хандбал за жени отпадна от квалификациите за Мондиал 2027

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Спорт
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Лидия Ковачева беше най-резултатна с 12 попадения.

българия допусна обрат италия старта световните квалификации хандбал жените
Снимка: БТА
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Националният отбор на България по хандбал за жени завърши 27:27 (13:15) при гостуването си на Италия в срещата-реванш от първия кръг на квалификациите за световното първенство през 2027 година.

Момичетата на Росица Бакърджиева отпадат от надпреварата след домакинската загуба от съперника преди три дни в Кранево.

Италианките започнаха по-добре двубоя пред собствена публика и поведоха с 8:4 след 12 минути игра. С три поредни гола българките намалиха изоставането си, като до почивката разликата се движеше гол-два в полза на домакините.

Силно начало на второто полувреме позволи на тима на Бакърджиева да стигне до обрат за 20:17 в 42-ата минута и да се доближи само на гол от изравняването на общия резултат, но в следващите осем минути италианките нанизаха пет поредни попадения и отново поведоха с 22:20, с което до голяма степен предрешиха крайния победител в сблъсъка.

Българките все пак бързо изравниха за 22:22 в 51-ата минута, а до края двубоят вървеше равностойно, като гостенките дори бяха съвсем близо до победата в реванша, но Рамона Маноилович изравни с финалната сирена.

Лидия Ковачева беше най-резултатна с 12 попадения, а Лора Сарандева и Маринела Панайотова добавиха по 4.

Джада Бабу и Бианка Барбосу вкараха по 6 гола за Италия.

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