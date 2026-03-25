Българският пилот Никола Цолов получи сериозно признание за успехите си в моторните спортове







Министърът на спорта Димитър Илиев му връчи награда от 25 000 евро за отличното му представяне – второ място във Формула 3 и победа в първото състезание за сезона във Формула 2 в Австралия.

По време на срещата министърът подчерта, че постиженията на Цолов са нещо историческо за България и го нарече пример за младите.

Обсъдени са били и трудностите, с които се сблъсква пилотът, като от министерството заявяват, че ще продължат да го подкрепят.

Никола Цолов прави големи неща във Формула 2 и вече получава признание и подкрепа и у нас.