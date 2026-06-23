Българският тандем Раденкова и Бонев се нареди сред най-добрите 10 на световното първенство в Зул

Българските състезатели записаха солидно представяне в дисциплината микс пистолет на 10 метра въздушно оръжие по време на световното първенство по спортна стрелба в германския град Зул.

Най-добре от родните представители се представиха Николая Раденкова и Виктор Бонев, които завършиха на девето място в крайното класиране. Раденкова постигна резултат от 282 точки, а Бонев добави още 290, като с общ сбор от 572 точки българският тандем се нареди сред първите десет отбора в конкуренцията на 42 смесени двойки.

Другата българска двойка в надпреварата - Мария Атанасова и Дамян Илиев, зае 18-ата позиция. Атанасова записа 281 точки, а Илиев приключи с 286 точки, което оформи общ резултат от 567 точки.

Представянето на българските стрелци затвърди доброто им ниво на световната сцена и им донесе място сред водещите състезатели в дисциплината на шампионата в Германия.