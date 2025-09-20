БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Българското участие на турнир по бадминтон в Полша приключи

Чете се за: 01:10 мин.
Спорт
димитър янакиев отпадна старта международния турнир бадминтон грац
Българските национали записаха по една победа и една загуба на единично и на двойки на международния турнир по бадминтон за мъже и жени от веригата "International Series" в Краков (Полша).

Шестият поставен в схемата при мъжете Димитър Янакиев надделя в оспорван двубой над Калъм Смит (Шотландия) с 15:21, 21:15, 21:19, след което загуби от Надийм Далви (Англия) с 10:21, 19:21.

При жените №6 Христомира Поповска спечели срещу Хелис Паюсте (Естония) с 21:16, 24:22, но след това отстъпи пред Вей Сюй (Австрия) с 18:21, 19:21.

Гергана Павлова победи квалификантката Райя Алмалалха (Украйна) с 21:18, 21:16 в първия си мач, а във втория кръг претърпя поражение от японката Юма Нагасако с 12:21, 12:21.

Двете българки стартираха с успех на двойки срещу Зузана Ярош и Изабела Мик (Полша) с 21:8, 21:17, след което загубиха от водачките в схемата Паулина Ханкевич и Корнелия Марчак (Полша) с 13:21, 16:21 за 31 минути на корта.

#Гергана Павлова #Христомира Поповска #Димитър Янакиев #бадминтон

