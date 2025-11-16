БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Балкан намери печелившата формула срещу Черно море в трилър

bnt avatar logo от Веселин Михайлов
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 04:25 мин.
Спорт
Запази

Балканци също нанесоха удар по самочувствието на "моряците" и се настаниха на лидерската позиция в НБЛ.

балкан ботевград черно море тича нбл
Снимка: НБЛ
Слушай новината

Балкан продължава да е под пара и натрупа четвърти пореден успех на своята сметка в НБЛ. Селекцията на Васил Христов оцеля срещу Черно море Тича с 85:82 среща от седмия кръг, изиграна в "Арена Ботевград". Двата отбора не разочароваха и въпреки размяната на серии в дълги периоди от мача, оставиха най-интересното за заключителните секунди, когато балканци имаха по-правилните решения и нанесоха второ последователно поражение на състава, воден от Васил Евтимов в родния елит.

"Моряците" довършиха двубоя без Николай Стоянов и Георги Боянов, тъй като двамата натрупаха по 5 лични нарушения.

Срещу статистиката на ботевградския тим вече личат шест победи, като има само една загуба, за да се изкачат еднолично на върха във временното класиране, а актуалните вицешампиони са трети с четири успеха и три поражения. В следващия кръг Балкан почива, докато на 19 ноември (сряда) Черно море ще домакинства на Миньор 2015.

Вижте тази публикация в Instagram.

Публикация, споделена от BC Balkan (@balkanbotevgrad)


Здравата защита и акцентът под коша поставиха основи за равностойни откриващи минути. Постепенно въпросните елементи проработиха по-добре за домакините, които разчитаха и на по-солиден брой основни реализатори, за да се настанят еднолично на лидерската позиция и да си издействат аванс от 5 точки в края на встъпителния период.

Балканци показаха силата си в офанзивен план и в началото на следващата десетка, когато се откри и пътят към двуцифрената разлика, изкована основно от Алекс Симеонов и Кортни Алекзандър. „Моряците“ вдигнаха оборотите в защита, а усилията на Георги Боянов и Джелани Уотсън-Гейл върнаха усещането за интрига, но ботевградският тим преодоля този критичен момент и се оттегли в съблекалнята при 43:37.

Офанзивният потенциал на Джамари Блекмън и Демонд Робинсън запали искрата за тима от Ботевград на старта на третата част, а преднината отново придоби двуцифрени изражения в негова полза. Вълната от тройки, дело на Николай Стоянов, Цветомир Чернокожев и Уотсън-Гейл, вдъхновиха варненския отбор да си стъпи на краката. Това не разклати действащият бронзов медалист по пътя към 8-точковя аванс след 30 минути игрово време.

Откриването на заключителната четвърт бе белязано от размяната на кратки серии. Усилията Венцислав Петков, Стоянов и Чернокожев дадоха нужния ефект на актуалните вицешампиони за пълен обрат при по-мало от 4 минути до края, но Илиян Пищиков и Константин Тошков не трепнаха по веднъж зад арката, за да наклонят до голяма степен везните в полза на балканци. И когато мачът изглеждаше приключил, Петков и Уотсън-Гейл разсеяха тези съмнения, стопявайки изоставането на гостите само до точка с 14 секунди, оставащи на часовника. В ответното нападение Тошков отбеляза само веднъж от наказателната линия, но борбата в нападение бе овладяна и именно той получи нови два опита, които реализира за плюс 4 и сложи точка на спора.

Демонд Робинсън поведе колоната на реализаторите за Балкан с 16 точки, допълнени от 6 борби. Константин Тошков се отчете с 14 и 6 асистенции, Илиян Пищиков регистрира 13 и 5 овладени под двата ринга топки, Джамари Блекмън се разписа с 11 точки.

Джелани Уотсън-Гейл имаше своите моменти за Черно море с 19 точки и 13 асистенции. Николай Стоянов отбеляза 14 точки, Цветомир Чернокожев (6 борби) и Георги Боянов финишираха с по 13.

Свързани статии:

НБЛ: Балкан - Черно море (ГАЛЕРИЯ)
НБЛ: Балкан - Черно море (ГАЛЕРИЯ)
Снимки от шампионатния мач между Балкан и Черно море.
#НБЛ 2025/2026 #БК Балкан Ботевград #БК Черно море Тича

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Каква е причината за жестоката катастрофа с 3 жертви на АМ "Тракия"?
1
Каква е причината за жестоката катастрофа с 3 жертви на АМ...
Турция победи България след спорна дузпа и автогол
2
Турция победи България след спорна дузпа и автогол
Ахмед Доган е почетен председател на АПС с оперативни функции
3
Ахмед Доган е почетен председател на АПС с оперативни функции
Четирима съпредседатели на АПС, Доган е почетен председател
4
Четирима съпредседатели на АПС, Доган е почетен председател
Протести срещу безразборното строителство и в столицата - от какво страда София
5
Протести срещу безразборното строителство и в столицата - от какво...
"Те нямат глас, но имат нас": Стотици излязоха на протест срещу жестокостта над животните
6
"Те нямат глас, но имат нас": Стотици излязоха на протест...

Най-четени

Каква е причината за жестоката катастрофа с 3 жертви на АМ "Тракия"?
1
Каква е причината за жестоката катастрофа с 3 жертви на АМ...
Десетки измамени по схемата “обаждане от поддръжката на приложението на банка”
2
Десетки измамени по схемата “обаждане от поддръжката на...
Честит юбилей на Мария Петрова
3
Честит юбилей на Мария Петрова
Жители на столичния квартал "Слатина" недоволни - не искат строеж
4
Жители на столичния квартал "Слатина" недоволни - не...
Гледайте на живо Турция – България в Бурса по БНТ 1 и БНТ 3
5
Гледайте на живо Турция – България в Бурса по БНТ 1 и БНТ 3
Брутално: Лекар умишлено прегази и уби куче
6
Брутално: Лекар умишлено прегази и уби куче

Още от: Баскетбол

НБЛ: Балкан - Черно море (ГАЛЕРИЯ)
НБЛ: Балкан - Черно море (ГАЛЕРИЯ)
Баскетболистките Борислава Христова и Карина Константинова, които оставят сърцата си на терена Баскетболистките Борислава Христова и Карина Константинова, които оставят сърцата си на терена
Чете се за: 08:37 мин.
Донован Мичъл подпечата успеха на Кливланд над Мемфис у дома Донован Мичъл подпечата успеха на Кливланд над Мемфис у дома
Чете се за: 02:27 мин.
Карина Константинова: Пожелавам си пълна и много шумна „Арена Ботевград“, заедно можем много Карина Константинова: Пожелавам си пълна и много шумна „Арена Ботевград“, заедно можем много
Чете се за: 01:47 мин.
Таня Гатева: Представянето беше стабилно и напълно заслужихме победата Таня Гатева: Представянето беше стабилно и напълно заслужихме победата
Чете се за: 01:27 мин.
Миньор 2015 нанесе още един удар по самочувствието на Берое Миньор 2015 нанесе още един удар по самочувствието на Берое
Чете се за: 03:30 мин.

Водещи новини

След дерогацията: България няма допълнителни условия за изключението, каза енергийният министър
След дерогацията: България няма допълнителни условия за...
Чете се за: 01:50 мин.
У нас
Каримански: Създадена е организация, така че на 1 януари всички банкомати ще бъдат заредени с евро Каримански: Създадена е организация, така че на 1 януари всички банкомати ще бъдат заредени с евро
Чете се за: 01:55 мин.
У нас
Жители на Варна протестираха срещу въвеждането на зелена зона Жители на Варна протестираха срещу въвеждането на зелена зона
Чете се за: 02:47 мин.
У нас
Делфин между гондоли: Защо Венеция не може да се справи с Мимо? Делфин между гондоли: Защо Венеция не може да се справи с Мимо?
Чете се за: 12:07 мин.
По света
Зеленски в Атина: Дискутира военната помощ и доставките на газ
Чете се за: 01:40 мин.
По света
Евросредства за чист въздух: Пловдивчани подменят замърсяващите...
Чете се за: 03:05 мин.
У нас
Посрещаме новата седмица с температури от 0° до 21°
Чете се за: 02:10 мин.
У нас
Модерно изкуство на фона на пирамидите: Съвременни творци с...
Чете се за: 00:35 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ