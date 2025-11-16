Балкан намери печелившата формула срещу Черно море в трилър

Балкан продължава да е под пара и натрупа четвърти пореден успех на своята сметка в НБЛ. Селекцията на Васил Христов оцеля срещу Черно море Тича с 85:82 среща от седмия кръг, изиграна в "Арена Ботевград". Двата отбора не разочароваха и въпреки размяната на серии в дълги периоди от мача, оставиха най-интересното за заключителните секунди, когато балканци имаха по-правилните решения и нанесоха второ последователно поражение на състава, воден от Васил Евтимов в родния елит.

"Моряците" довършиха двубоя без Николай Стоянов и Георги Боянов, тъй като двамата натрупаха по 5 лични нарушения.

Срещу статистиката на ботевградския тим вече личат шест победи, като има само една загуба, за да се изкачат еднолично на върха във временното класиране, а актуалните вицешампиони са трети с четири успеха и три поражения. В следващия кръг Балкан почива, докато на 19 ноември (сряда) Черно море ще домакинства на Миньор 2015.

Здравата защита и акцентът под коша поставиха основи за равностойни откриващи минути. Постепенно въпросните елементи проработиха по-добре за домакините, които разчитаха и на по-солиден брой основни реализатори, за да се настанят еднолично на лидерската позиция и да си издействат аванс от 5 точки в края на встъпителния период.

Балканци показаха силата си в офанзивен план и в началото на следващата десетка, когато се откри и пътят към двуцифрената разлика, изкована основно от Алекс Симеонов и Кортни Алекзандър. „Моряците“ вдигнаха оборотите в защита, а усилията на Георги Боянов и Джелани Уотсън-Гейл върнаха усещането за интрига, но ботевградският тим преодоля този критичен момент и се оттегли в съблекалнята при 43:37.

Офанзивният потенциал на Джамари Блекмън и Демонд Робинсън запали искрата за тима от Ботевград на старта на третата част, а преднината отново придоби двуцифрени изражения в негова полза. Вълната от тройки, дело на Николай Стоянов, Цветомир Чернокожев и Уотсън-Гейл, вдъхновиха варненския отбор да си стъпи на краката. Това не разклати действащият бронзов медалист по пътя към 8-точковя аванс след 30 минути игрово време.

Откриването на заключителната четвърт бе белязано от размяната на кратки серии. Усилията Венцислав Петков, Стоянов и Чернокожев дадоха нужния ефект на актуалните вицешампиони за пълен обрат при по-мало от 4 минути до края, но Илиян Пищиков и Константин Тошков не трепнаха по веднъж зад арката, за да наклонят до голяма степен везните в полза на балканци. И когато мачът изглеждаше приключил, Петков и Уотсън-Гейл разсеяха тези съмнения, стопявайки изоставането на гостите само до точка с 14 секунди, оставащи на часовника. В ответното нападение Тошков отбеляза само веднъж от наказателната линия, но борбата в нападение бе овладяна и именно той получи нови два опита, които реализира за плюс 4 и сложи точка на спора.

Демонд Робинсън поведе колоната на реализаторите за Балкан с 16 точки, допълнени от 6 борби. Константин Тошков се отчете с 14 и 6 асистенции, Илиян Пищиков регистрира 13 и 5 овладени под двата ринга топки, Джамари Блекмън се разписа с 11 точки.

Джелани Уотсън-Гейл имаше своите моменти за Черно море с 19 точки и 13 асистенции. Николай Стоянов отбеляза 14 точки, Цветомир Чернокожев (6 борби) и Георги Боянов финишираха с по 13.