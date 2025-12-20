БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Балкан не се спря и срещу Академик

bnt avatar logo от Веселин Михайлов
Чете се за: 03:25 мин.
Спорт
"Зелените" показаха отлично лице в нападение, намирайки пътя към още един успех в НБЛ.

балкан спря академик
Снимка: НБЛ
Балкан Ботевград показа на какво е способен в офанзивен план по пътя осмия пореден успех в НБЛ. Селекцията на Васил Христов подчини Академик Бултекс 99 със 106:95 в среща от 12-ия кръг, изиграна в зала „Сила“. Балканци съумяха да наложат волята си през второто полувреме и преодоляха всички критични моменти, както и съпротивата на състава, воден от Йордан Янков. Освен това „зелените“ демонстрираха доста по-точна стрелба зад арката, където бяха 18/33 срещу 9/22 за техния съперник.

В игра за тима от Ботевград се завърна Илиян Пищиков, но отсъстваха Димитър Димитров и Николай Грозев.

По този начин действащите бронзови медалисти се върнаха на върха във временното класиране с десет победи и само една загуба, а отборът от Пловдив се намира на деветото място с три успеха и осем поражения. На 23 декември (вторник) Балкан ще има визита на Локомотив Пловдив, докато Академик ще домакинства на Миньор 2015.

Откриващите минути се превърнаха в надстрелване, като обичайните заподозрени през сезона блеснаха в нападение. Дойде ред на Илиян Пищиков да демонстрира точен мерник и да тласне гостите към аванс от 4 точки в края на встъпителния период.

Размяната на серии беляза началото на следващата десетка, а Васил Бачев и Константин Тошков поеха щафетата за своите отбори. „Зелените“ влязоха в ритъм зад арката и не се забавиха с натрупването на преднина, за да се оттеглят в съблекалнята при 51:43.

Балканци станаха още по-опасни на старта на третата част отвъд дъгата и се радваха на двуцифрена разлика, изкована от Демонд Робинсън и Тошков. Джакез Йоул бе най-сериозния лъч надежда в нападение за домакините, но тимът от Ботевград си извоюва 8-точков актив след 30 минути игрово време.

Усилията на Николай Михайлов и Бачев върнаха надеждите на пловдивския отбор при откриването на заключителната четвърт. Светкавичната реакция на ботевградския тим не закъсня, особено от далечна дистанция, за да си върне актива и спокойствието до финалната сирена.

Константин Тошков запали искрата за Балкан със своите 22 точки, включително и с 6 успешни шута зад арката. Демонд Робинсън се отчете с 21 и 5 борби, Илиян Пишиков се завърна с 19 точки и 4 точни шута зад арката. Алекс Симеонов се разписа с 14, Джак Пейгънкоф регистрира 13 и 15 асистенции, Джамари Блекман реализира 12.

Васил Бачев бе познатият лидер на Академик с 31 точки, от които 6 точни стрелби от далечно разстояние. Джакез Йоу финишира с 28 и 7 борби, Обрад Томич приключи с 13 точки, Николай Михайлов финишира с 12 и 9 овладени под двата коша топки.

#НБЛ 2025/2026 #БК Академик Бултекс 99 #БК Балкан Ботевград

