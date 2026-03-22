БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
1
BG
Начало Новини Избори 2026 Свят бнт деца Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Избори 2026 Свят бнт деца Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Чете се за: 05:27 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Балкан показа характер в битката за върха в НБЛ при дебюта на новия си треньор

bnt avatar logo от Веселин Михайлов
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 04:25 мин.
Спорт
Запази

Балкан показа характер в битката за върха в НБЛ при дебюта на новия си треньор
Снимка: balkan-basket.com
Слушай новината

Балкан се върна на правия път след двете поредни грешки и на върха във временното класиране на НБЛ. "Зелените" изстрадаха успеха срещу Рилски спортист със 79:78 в среща, изиграна в "Арена Ботевград". Балканци проявиха сериозна доза характер, особено през второто полувреме и най-вече в заключителната четвърт, когато наваксаха двуцифрено изоставане, а победен кош на Травис МакКонико матира състава, воден от Любомир Киров, за да стопират серията му от три поредни успеха в родния елит. По този начин Йован Попович направи успешен дебют начело на отбора от Ботевград.

За победата на балканци допринесе по-малкото грешки, които направиха - 11 срещу 18 за техния съперник. Освен това имаха и повече наказателни удари - 29/41 срещу 13/22 за самоковския тим. Мачът за Рилецо не довърши Христо Бъчков, тъй като натрупа 5 лични нарушения.

Срещу името на "зелените" личат 19 победи и 5 загуби, с колкото е и самоковският тим, който се намира на второто място. На 25 март (сряда) Балкан ще има визита на Миньор 2015, докато Рилски ще гостува на Шумен.

Вижте тази публикация в Instagram.

Публикация, споделена от BC Balkan (@balkanbotevgrad)


Горещата ръка на Чавдар Костов запали искрата за гостите по пътя към едноличното водачество в откриващите минути. Домакините забравиха за неубедителния си старт, надигайки глава чрез Травис МакКонико и Джамари Блекман, но самоковският тим намери рецепта за въпросния щурм и си издейства аванс от 5 точки във встъпителния период.

Силно включване от пейката на Иван Димитров затвърди тенденцията, че Рилецо не мисли да дава заден ход и в следващата десетка. Непостоянството в редиците на балканци попречи да си стъпят отново на краката и действащите шампиони продължиха да наказват домакинската защита, за да се оттеглят в съблекалнята при 43:35.

Гостите заложиха на познатите си оръжия в лицето на Христо Бъчков, Майк Едуардс и Алън Арнет, които се превърнаха в основните фактори за нова двуцифрена преднина в тяхна полза на старта на третата част. Промяната, свързана с играта в дефанзивен план, даде нова искра на „зелените“ да въдворят ред в редиците си, но самоковският тим си извоюва 8-точков актив след 30 минути игрово време.

Откриващите моменти на заключителната четвърт не дадоха заявка за промяна в статуквото. Нов щурм, дело на Тадж Грийн и Алекс Симеонов, както и пробуждане в защита, редуцираха изоставането на „зелените“ само до точка с по-малко от 2 минути, оставащи на часовника. Последваха безплодни атаки, а кош на МакКонико изведе ботевградския отбор с точка на пред в последните 30 секунди, като преди това топката бе отсъдена за тях след спорна ситуация. Костов не сбърка в ответната атака от наказателната линия, но и МакКонико отговори с точен изстрел във финалните 3 секунди. Последва пропуск на Джон Дейвис и това бе всичко.

Травис МакКонико окрили Балкан със своите 19 точки, 5 борби и 6 асистенции. Тадж Грийн финишира с 15 точки и 5 овладени под двата ринга топки, Демонд Робинсън се отчете с 10 и 5 овладени под двата коша топки.

Чавдар Костов се отличи със 17 точки за Рилски. Алън Арнет регистрира 13 и 7 борби, Христо Бъчков приключи с 14 и 10 овладени под двата ринга топки. Майк Едуардс (6 овладени под двата коша топки) и Александър Янев отбелязаха по 10 точки.

#НБЛ 2025/2026 #БК Балкан Ботевград #БК Рилски Спортист

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Още от: Баскетбол

Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ