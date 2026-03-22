Балкан показа характер в битката за върха в НБЛ при дебюта на новия си треньор

Балкан се върна на правия път след двете поредни грешки и на върха във временното класиране на НБЛ. "Зелените" изстрадаха успеха срещу Рилски спортист със 79:78 в среща, изиграна в "Арена Ботевград". Балканци проявиха сериозна доза характер, особено през второто полувреме и най-вече в заключителната четвърт, когато наваксаха двуцифрено изоставане, а победен кош на Травис МакКонико матира състава, воден от Любомир Киров, за да стопират серията му от три поредни успеха в родния елит. По този начин Йован Попович направи успешен дебют начело на отбора от Ботевград.

За победата на балканци допринесе по-малкото грешки, които направиха - 11 срещу 18 за техния съперник. Освен това имаха и повече наказателни удари - 29/41 срещу 13/22 за самоковския тим. Мачът за Рилецо не довърши Христо Бъчков, тъй като натрупа 5 лични нарушения.

Срещу името на "зелените" личат 19 победи и 5 загуби, с колкото е и самоковският тим, който се намира на второто място. На 25 март (сряда) Балкан ще има визита на Миньор 2015, докато Рилски ще гостува на Шумен.

Горещата ръка на Чавдар Костов запали искрата за гостите по пътя към едноличното водачество в откриващите минути. Домакините забравиха за неубедителния си старт, надигайки глава чрез Травис МакКонико и Джамари Блекман, но самоковският тим намери рецепта за въпросния щурм и си издейства аванс от 5 точки във встъпителния период.

Силно включване от пейката на Иван Димитров затвърди тенденцията, че Рилецо не мисли да дава заден ход и в следващата десетка. Непостоянството в редиците на балканци попречи да си стъпят отново на краката и действащите шампиони продължиха да наказват домакинската защита, за да се оттеглят в съблекалнята при 43:35.

Гостите заложиха на познатите си оръжия в лицето на Христо Бъчков, Майк Едуардс и Алън Арнет, които се превърнаха в основните фактори за нова двуцифрена преднина в тяхна полза на старта на третата част. Промяната, свързана с играта в дефанзивен план, даде нова искра на „зелените“ да въдворят ред в редиците си, но самоковският тим си извоюва 8-точков актив след 30 минути игрово време.

Откриващите моменти на заключителната четвърт не дадоха заявка за промяна в статуквото. Нов щурм, дело на Тадж Грийн и Алекс Симеонов, както и пробуждане в защита, редуцираха изоставането на „зелените“ само до точка с по-малко от 2 минути, оставащи на часовника. Последваха безплодни атаки, а кош на МакКонико изведе ботевградския отбор с точка на пред в последните 30 секунди, като преди това топката бе отсъдена за тях след спорна ситуация. Костов не сбърка в ответната атака от наказателната линия, но и МакКонико отговори с точен изстрел във финалните 3 секунди. Последва пропуск на Джон Дейвис и това бе всичко.

Травис МакКонико окрили Балкан със своите 19 точки, 5 борби и 6 асистенции. Тадж Грийн финишира с 15 точки и 5 овладени под двата ринга топки, Демонд Робинсън се отчете с 10 и 5 овладени под двата коша топки.

Чавдар Костов се отличи със 17 точки за Рилски. Алън Арнет регистрира 13 и 7 борби, Христо Бъчков приключи с 14 и 10 овладени под двата ринга топки. Майк Едуардс (6 овладени под двата коша топки) и Александър Янев отбелязаха по 10 точки.