Балкан ще гостува на германци при дебюта си в Еврокъп

Стана ясна програмата на Балкан за редовния сезон в Еврокъп. „Зелените“ ще дебютират във втория по сила турнир под егидата на Евролигата на германска земя. Балканци ще са гости на Рациофарм Улм в първия кръг от група C, като мачът ще бъде изигран на 29 или 30 септември.

Припомняме, че в потока са още френският Монако, турският Бахчешехир, италианският Рома Баскет, литовският Лиаткабелис, испанският Манреса и гръцкият ПАОК. Първото домакинство на ботевградския тим ще бъде на 6 или 7 октомври, когато ще срещне Бахчешехир. След това следва гостуване на Рома на 13-и или 14-и, а седмица по-късно в Ботевград ще пристигне Лиаткабелис за мач на 20-и или 21-и.

Най-очакваните домакинства за действащия шампион в НБЛ със сигурност ще бъдат на 10 или 11 ноември, когато ще срещне ПАОК, докато на 5 или 6 януари догодина е двубоят срещу Монако в "Арена Ботевград".Редовният сезон ще приключи седмица по-късно.

32 отбора бяха разделени в четири групи по осем. Напред ще се класират първите четири тима, които продължават към плейофите, започващи от осминафиналите. Всичките елиминационни фази ще се играят от две победи в три мача.