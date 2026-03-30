Андрей Гюров е на посещение в Украйна с правителствена...
Балната зала на Тръмп ще има подземен военен комплекс

Диана Симеонова
Снимка: БТА
Под балната зала, която Доналд Тръмп строи в Източното крило на Белия дом, ще има подземен военен комплекс. Балната зала всъщност скрива огромния комплекс, който се строи отдолу от военните.

Самата зала също ще има висок клас бронирани прозорци и покрив, устойчив на дронове. Тръмп съобщи това пред журналисти на борда на "Еър Форс Уан" и показа планове за фасадите на бъдещата бална зала. По думите му строителните работи вървят много добре и изпреварват графика. Тръмп започна строежа през миналия октомври като предизвика критики, сривайки с булдозери цялото крило от президентската резиденция във Вашингтон. Проектът беше анонсиран като бална зала за 1000 души за различни приеми и официални вечери в чест на високопоставени чуждестранни гости. Разходите за проекта, който се финансира от частни дарения, вече се увеличи от 200 на 400 милиона долара.

В друг опит да остави следа в градската среда, Тръмп преименува емблематичния Център за сценични изкуства "Кенеди" на Център "Тръмп-Кенеди". Той планира също да издигне във Вашингтон голяма арка, вдъхновена от Триумфалната арка в Париж.

#военен комплекс #бална зала #Доналд Тръмп #САЩ

