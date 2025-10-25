БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Баная спечели спринта преди Гран при на Малайзия в Moto GP

Спорт
С второто си място днес, Алекс Маркес си гарантира вицешампионската позиция в крайното класиране.

Алекс Маркес, Франческо Баная, Фермин Алдегер
Снимка: БТА
Франческо Баная (Италия, Ducati Lenovo) спечели спринта преди Гран при на Малайзия в клас Moto GP на Световния шампионат по мотоциклетизъм на писта.

Италианецът направи отличен старт от полпозишъна, след което не изпусна първата позиция на дистанцията от 10 обиколки. На финала двукратният световен шампион завърши с аванс от 2.2 секунди пред Алекс Маркес (Испания, Gresini Racing), който си гарантира второто място в крайното класиране.

Трети завърши Фермин Алдегер (Испания, Gresini Racing). Малко след финала обаче беше обявено, че той е разследван за нарушение на правилата за налягане на гумите, което потенциално би му донесло наказание от осем секунди. За момента Алдегер е трети пред сънародника си Педро Акоста (КТМ).

В генералното класиране след победата си днес Баная си върна третото място зад братята Марк и Алекс Маркес. Италианецът има преднина от една точка пред своя сънародник Марко Бецеки.

#Moto GP 2025 #Франческо Баная #Алекс Маркес

