Банско приема втория старт от Световната купа по алпийски сноуборд

Банско е домакин на втория старт от Световната купа по алпийски сноуборд при мъжете и жените.

Както и в събота, така и в неделя на Бъндеришка поляна предстои да бъдат определени най-добрите състезатели в дисциплината паралелен гигантски слалом. Сред участниците ще бъдат и най-добрите български сноубордисти - Малена Замфирова при жените, която в събота се класира четвърта, а при мъжете - Тервел Замфиров, Радослав Янков и Александър Кръшняк.

Зарядът на състезанието обаче ще бъде по-различен, тъй като това е последният старт, който дава точки за класирането за ранглистата. По нея през следващата седмица ще бъдат определени по 32-ма състезатели в двата пола, които да участват на Олимпийски игри в Милано и Кортино д'Ампецо през следващия месец.

От българите сигурни за Игрите вече са Замфирова, Замфиров, Янков и Кръшняк, а надежди за квота има и Петър Гергьовски, който обаче ще трябва да се надява на силно представяне в неделя, за да увеличи шансовете си за такава.

За Банско това е пето домакинство на старт от Световната купа по сноуборд, като първото бе през 2017 година, когато Радослав Янков записа първа и второ място. Последваха стартове през 2018, 2023 и 2025 година, но никой друг български състезател не е успявал да намери място сред първите трима.

През миналия сезон победите при мъжете взеха австриецът Андреас Промегер и швейцарецът Дарио Кавицел. При жените с победата се поздрави на два пъти Рамона Терезия Хофмайстер, като тя спечели и в събота и с нов успех в неделя ще може да запише четвърта поредна победа в Банско.

Квалификацията започва в 8:45 часа, а същинската част на състезанието е в 12:45 часа. Входът за зрители на Бъндеришка поляна е свободен.