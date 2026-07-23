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Барселона обяви привличането на Карим Адейеми

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Спорт
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Германецът идва от Борусия Дортмунд.

Барселона обяви привличането на Карим Адейеми
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Испанският футболен гранд Барселона официално обяви привличането на нападателя Карим Адейеми от Борусия Дотрмунд.

24-годишният германски национал е подписал договор до 2031-ва, а трансферната сума, която е била заплатена от каталунците, е от порядъка на 22 милиона евро според Transfermarkt.

Адейеми вече е играл под ръководството на старши треньора на Барселона, като през 2021 година той дебютира за Германия, когато Ханзи Флик беше селекционер на Бундестима. Тогава нападателят все още играеше за Ред Бул Залцбург, а впоследствие се завърна в родината си с Борусия, където изигра 146 мача и отбеляза 36 гола.

Карим Адейеми се присъединява към Барселона, след като изигра важна роля за класирането на Германия за Световното първенство, но в крайна сметка не беше повикан от Юлиан Нагелсман за турнира в Северна Америка.

Младият германец е второто ново попълнение за Блаугранас през летния трансферен прозорец, след като още в края на май обеше обявен трансферът на Антъни Гордън от Нюкасъл.

#Ла Лига 2026/2027 #ФК Барселона #Карим Адейеми

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