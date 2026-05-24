Барселона отново е на върха в Шампионската лига при жените

Женският отбор на Барселона стана за четвърти път в последните шест години победител в Шампионската лига.

Във финала на турнира в Осло каталунският тим надигра с 4:0 най-титулувания тим в надпреварата Лион, който пропусна шанса да спечели трофея за рекордния девети път.

Всички голове в мача паднаха през второто полувреме, а голямата звезда бе Ева Пайор, която се разписа на два пъти. Полякинята откри резултата в 55-ата минута след асистенция на Патрисия Гихаро. Четвърт час след това Пайор удвои, този път след подаване на Салма Параюело.

В 90-ата минута Гихаро намери Параюело, която покачи на 3:0, а отново 22-годишната испанка оформи крайния резултат в добавеното време, този път след асистенция на Пайор.

Барселона спечели всичките си четири титли в Шампионската лига от 2021 година насам, като в този период тимът игра шест поредни финала. През миналата година обаче каталунките не успяха да вдигнат трофея, губейки с 0:1 от Арсенал на финала.

За Лион това бе второ поражение от Барселона в последните три години, като френският тим не е печелил надпреварата от 2022 година насам.