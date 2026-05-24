Интер и Болоня сътвориха голово шоу за край на Серия А

Интер и Болоня не се победиха за край на Серия А. Двата отбора сътвориха равенство след 3:3 в мач от последния 38-и кръг, който се изигра на стадион „Ренато Дал‘Ара“.

„Нерадзурите“ излязоха с променен състав, а Федерико Димарко отпразнува наградата си за най-полезен играч в италианския елит с гол. Двубоят нямаше значение за двата отбора, тъй като тимът от Милано спечели титлата и Купата на Италия, докато Болоня е без шанс за класиране в Европа.

Треньорът на Интер Кристиан Киву даде на играчите, които отиват на Световното първенство, допълнителна седмица почивка, а именно Хакан Калханоглу, Мануел Аканджи, Маркюс Тюрам и Дензъл Дъмфрис, но капитанът Лаутаро Мартинес започна като титуляр, тъй като аржентинският нападател едва наскоро се възстанови от контузия и се нуждае от повече игрово време.

Димарко, на когото беше връчена наградата точно преди мача, вкара първия гол със зашеметяващ пряк свободен удар от 25 метра в горния десен ъгъл. Федерико Бернардески изравни само три минути по-късно, а Болоня поведе малко преди почивката, когато воле на Томазо Побега влезе в мрежата след двоен рикошет. Болоня загуби половината от предишните си домакински мачове този сезон, но изглеждаше сякаш е на път към победа на „Стадио Ренато Дал'Ара“, когато халфът на Интер Пьотр Зелински центрира топката в собствената си мрежа в началото на второто полувреме. Пио Еспозито намали разликата в 64-ата минута, когато вкара отскочила топка, след като ударът на Анди Диуф се отби от гредата. Самият Диуф се разписа в 86-ата минута.