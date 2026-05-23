Янтра се пребори за бараж в Първа лига

Янтра Габрово завърши на второ място във Втора лига и ще играе решаващ бараж за класиране в елита срещу Септември (София). Тимът победи Беласица с 3:1 в среща от последния 34-ия кръг и изпревари с точка третия Фратрия.

Милчо Ангелов откри резултата в 66-ата минута, а в 71-вата отново той удвои. Георги Каракашев върна едно попадение за гостите в 85-ата минута, но в 90-ата Мартин Райнов отбеляза трети гол за домакините.

Дунав Русе предсрочно стана шампион и си осигури място в Първа лига от новия сезон, а в последния си мач русенци спечелиха гостуването си на Миньор Перник с 2:1. След последния съдийски сигнал феновете на домакините от Перник сътвориха неприятни сцени пред централния сектор.

Отборите на Севлиево, Миньор Перник и Беласица изпадат от Втора лига.