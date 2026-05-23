Селтик триумфира и с Купата на Шотландия

Селтик триумфира с Купата на Шотландия. „Детелините“ сразиха Дънфърмлин с 3:1 на финала в турнира.

След като само преди седмица станаха шампиони на страната, играчите на Мартин О‘Нийл спечелиха и втория по значимост трофей, за оформят своя 14-ти дубъл в историята.

„Детелините“ не срещнаха особени проблеми срещу втородивизионния тим. Дайзен Маеда даде преднина на шампионите 19 минути след началото на финала с прехвърлящ удар, а девет минути преди почивката Арне Енгелс покачи на 2:0.

Келечи Ихеаначо вкара трети гол за гранда от Глазгоу в 73-тата минута след самостоятелен пробив, а десетина минути преди края Джош Купър реализира почетен гол за Дънфърмлин.

За 74-годишния мениджър на Селтик Мартин О'Нийл това е трети дубъл от титла и купа на Шотландия.