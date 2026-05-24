Росен Божинов и Пиза допуснаха обрат на раздяла със Серия А

Росен Божинов и Пиза не успяха да сложат победоносен край на прощаване в Серия А. Българинът и неговите съотборници сбъркаха срещу Лацио след 1:2 в мач от последния 38-и кръг.

Българският национал бе титуляр за новака в италианския елит. Защитникът изкара пълни 90 минути на терена. Божинов и компания отдавна изпаднаха в Серия Б, като завършиха с 18 точки на 20-то място, а Лацио приключи на деветата позиция с 54.

Стефано Морео даде аванс на Пиза след гол с глава в 23-ата минута, но преднината им не трая дълго и Лацио обърна мача с два гола в рамките на две минути, дело на Фисайо Деле-Баширу и Педро. Последният напуска "орлите" след пет години в клуба. Педро преди това е играл за Барселона, Челси и Рома и е спечелил куп трофея, включително Световното първенство с тима на Испания през 2010-а и Европейското две години по-късно.

Играчите на Лацио носеха специална възпоменателна нашивка на фланелките си за последния му мач.