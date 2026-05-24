Бедствено положение в много райони на страната *** Евакуирани хора, наводнени къщи и затворени пътища *** Местните власти задействаха системата BG-ALERT

Обрат спря Барселона за победоносен край в Ла Лига

Реал сломи Атлетик Билбао .

Обрат спря Барселона за победоносен край в Ла Лига
Барселона не успя да сложи победоносен край на сезона в Ла Лига. Действащите шампиони отстъпиха пред Валенсия с 1:3 в мач от последния 38-и кръг, който се изигра на стадион „Местая“.

Роберт Левандовски изведе каталунците напред в неговия последен мач с екипа им, като това се случи четвърт час след началото на мача, но Хави Гера и Луис Риоха сътвориха обрат за „прилепите“ в рамките на 10 минути, а Гидо Родригес отбеляза третия гол в дълбокото добавено време.

С победата Валенсия събра 49 точки и завърши кампанията на девето място, макар и да прекара голяма част от нея в долната половина на таблицата. Барселона завършва на първото място с 94 точки.

Втори с 86 пункта е Реал Мадрид, който изпрати кампанията с победа с 4:2 над Атлетик Билбао. Гонсало Гарсия и Джуд Белингам дадоха аванс от два гола на "белите" още през първото полувреме, но точно преди почивката Горка Гурусета се разписа за Билбао.

В 51-вата минута Килиан Мбапе отбеляза трети гол, с което французинът си подпечата гомайсторския приз през сезона в Испания с 25 попадения. Браим Диас вкара четвърти гол за Реал в 88-мата минута, а крайният резултат на "Сантяго Бернабеу" бе оформен от гостите в продължението на мача с точен изстрел на Исета. Атлетик Билбао приключва сезона на 12-о място с 45 точки.

В Европа пък ще играят отборите на Селта Виго и Хетафе.

Селта надигра с 1:0 Севиля с гол на Илаиш Мориба в 51-вата минута. Попадението осигури шестото място в класирането за "небесносините", които събраха 54 точки и през следващата кампания ще участват в Лига Европа

Хетафе ще участва в Лигата на конференциите, след като зае седмото място с победа с 1:0 над Осасуна. Победното попадение за мадридчани вкара Луис Мия в 59-ата минута.

Поражението бе пето поредно за Осасуна, но въпреки това не бе достатъчно за памплонци да изпаднат. Те завършиха сезона с 42 точки и останаха на 17-о място - точно над чертата.

С 42 точки, но на 18-а позиция заради по-лоши допълнителни показатели завърши Майорка, който победи с 3:0 вече изпадналия Овиедо. Пабло Торе, Ману Морланес и Ведад Муричи вкараха головете за Майорка, но това не се оказа от никакво значение за тях.

С 41 точки от елита изпада и Жирона, който стигна само до равенство 1:1 при домакинството си на Елче.

Елче също бе в битката за оцеляване, но успя да се нареди на 15-ото място с 43 точки. На "Монтиливи" гостите поведоха в 39-ата минута чрез Алваро Родригес. Жирона изравни малко след началото на второто полувреме чрез Арнау Мартинес, а гредата попречи на домакините да направят и пълен обрат след изстрел на Тома Льомар, като това се оказа и решаващо за тяхното изпадане от елита.

В други мачове от кръга Бетис спечели с 2:1 при домакинството си на Леванте, Еспаньол и Реал Сосиедад приключиха при 1:1, а Райо Валекано победи с 2:1 Алавес като гост.

#Ла Лига 2025/26 #ФК Атлетик Билбао #ФК Реал Мадрид #ФК Валенсия #ФК Барселона

