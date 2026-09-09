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Барселона вкара пет на Фейенорд в Шампионската лига

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Спорт
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Рафиня отново беше над всички с два гола.

Габриел Жезус
Снимка: БГНЕС
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Барселона продължава без грешка от началото на сезона, след като записа пета поредна победа във всички турнири. Каталунците разгромиха Фейенорд с 5:1 на „Камп Ноу“ в първия кръг от основната фаза на Шампионската лига.

Рафиня отново беше над всички с два гола – в 3-ата и 57-ата минута, и вече има осем попадения през сезона. Между тях се разписа Карим Адейеми (22’), а Ламин Ямал направи 4:0 в 77-ата. Сем Стайн върна едно попадение за Фейенорд пет минути по-късно, но дебютантът Габриел Жезус оформи крайното 5:1 в 85-ата минута с атрактивен гол с глава след центриране на Ямал.

Барселона контролираше мача през цялото време и ограничи съперника до само един точен удар през първото полувреме. Каталунците пропуснаха и още няколко възможности, а Жоао Кансело удари греда. Гол на Фейенорд беше отменен заради засада.

Това е третият пореден и общо четвърти случай в последните 18 дни, в който Барселона вкарва пет гола.

В следващия кръг каталунците гостуват на Галатасарай на 13 октомври, а ден по-късно Фейенорд приема Комо.

#УЕФА Шампионска лига 2026/2027 #ПФК Барселона #ФК Фейенорд

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