Баскеболните отбори на Берое започват предсезонната си подготовка утре

Мъжкият и женски баскетболни отбори на Берое ще изиграят първите си контролни срещи от предсезонната подготовка утре в Стара Загора, съобщават от клуба.

От 17:00 женският тим ще излезе срещу сръбския ЖКК Студент Ниш, който също ще участва във втория по сила европейски турнир Еврокъп. Два часа по-късно мъжкият отбор на "заралии" също ще изиграе първата си проверка, а съперник в нея ще бъде Академик Пловдив. И двете срещи са в зала "Общинска" в Стара Загора.

Следващата проверка за мъжкия тим е на 13 септември срещу румънския Крайова по време на четиристранен турнир в Плевен. Програмата на тима предвижда и контрола с Локомотив (Пловдив) на 18 септември в Стара Загора и домакински турнир с АЕЛ (Лимасол, Кипър), Шумен и Спартак (Плевен). Към момента от женския отбор на са обявили друга контрола.