Баскетболистките на Партизан спечелиха Купа „Ваня Войнова“

Баскетболистките на Партизан спечелиха деветото издание на турнира в памет на Ваня Войнова. Девойките на водещата сръбска школа се наложиха на финала в столичната зала „Триадица“ над домакините от Славия с 87:81.

Надпреварата е в памет на легендарната Ваня Войнова - едно от най-големите имена в историята на българския спорт.

Турнирът събра талантливи баскетболистки до 14 години от четири отбора - домакина Славия, сръбския Партизан, гръцкия Арис (Солун) и Бела вода (Скопие, Република Северна Македония).

Събитието за пореден път показа, че паметта за големите личности в спорта се пази най-добре чрез играта, младите таланти и уважението към традициите.