Локомотив Пловдив се пребори за Топ 4 в плейофите на НБЛ

"Черно-белите" се справиха с Ботев 2012 и в Ботевград за историческо място на полуфиналите в родния елит.

Локомотив Пловдив се пребори за Топ 4 в плейофите на НБЛ
Снимка: НБЛ
Локомотив Пловдив продължава да пренаписва своята история в дебютния си сезон и за първи път намери място във втория кръг от плейофите на НБЛ. Съставът на Асен Николов сломи Ботев 2012 с 86:67 във втория четвъртфинален мач. В "Арена Ботевград" тимът от Пловдив даде да се разбере, че ще доминира още от самото начало и въпреки известния спад, който допусна в края, нито за момент не позволи на момчетата на Мирослав Ралчев да мислят за успеха.

В игра за отбора от Враца се завърна Марк Воденичарски, но дори това не помогна да предотврати поражението.

Това се оказа достатъчно за "черно-белите" да затворят серията с 2:0 победи и да прескочат първия кръг в елиминациите. На полуфиналите Локомотив ще има за съперник Рилски спортист, който елиминира Берое Стара Загора с 2:0 успеха.


По-агресивната защита и по-доброто раздаване на топката предоставиха възможността на гостите да се озоват на лидерската позиция на бърза ръка в началните минути, в които изпъкна Кръстомир Михов. Верните решения в редиците на домакините липсваха, особено в офанзивен план, а „черно-белите“ рядко даваха поводи за колебания и си осигуриха аванс от 13 точки в края на дебютната част.

Отборът от Враца започна с мисълта за промяна на статуквото втория период чрез епизодичните изяви на Георги Герганов и Иво Корестилов. Тези мечти обаче бяха стопирани от ново вдигане на оборотите в защита и Томислав Минков, който се погрижи „смърфовете“ да приберат в съблекалнята при 51:33.

Вкарването не бе сред силните страни и на двата отбора за начало на второто полувреме. Грант Сингълтън промени това за отрицателно време в полза на тима от Пловдив, който отново не трепна и се радваше на актив от 21 точки след 30 минути игра. В последната част гостите допуснаха известни колебания, но не оставиха съмнения, че ще довършат започнатото.

Грант Сингълтън се отличи за Локомотив със своите 20 точки. Калил Милър (9 борби) и Кръстомир Михов го последваха с по 16, Томислав Минков финишира с 13.

Георги Герганов отговори за Ботев със 17 точки и 5 борби. Дейвид Хоутън приключи с 12 и 7 овладени под двата ринга топки, Михаил Калинов реализира 11.

#НБЛ плейофи 2026 #БК Ботев 2012 #БК Локомотив Пловдив

