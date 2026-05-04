Йордан Минчев и Кемниц записаха трети успех в последните четири мача в баскетболното първенство на Германия

Националът Йордан Минчев и клубният му отбор Кемниц записаха важна победа като гости на Алба Берлин с 84:82 в двубой от 32-ия кръг в редовния сезон на първенството на Германия по баскетбол.

С успеха, който бе трети в последните четири мача, Кемниц заема десета позиция във временното класиране с актив 15-17.

Минчев реализира 10 точки, 5 борби и 1 асисенция за 23 минути на терена, а от съотборниците му най-резултатен бе Кевин Йебо с 18 точки и 3 борби.

Баскетболистите на Кемниц водеха с 52:39 след силно първо полувреме, но в края на третата част домакините се доближиха на 3 точки - 65:68. В последните 10 минути Алба Берлин дори поведе с 5 точки и впоследствие имаше аванс от 82:80, но гостите отбелязаха последните четири точки.

В следващия кръг Кемниц ще приеме тима на Айнтрахт Скайлайнърс на 7 май.