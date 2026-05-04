Баскетболната националка Гергана Иванова повече няма да играе за белгийския Роял Касторс Брен

Гергана Иванова ще има нов отбор. Българската националка няма да продължи своя път с Роял Касторс Брен, обявиха официално от клуба. Гардът е сред имената, които се разделят с белгийките. Тя попадна в списъка с изходящите трансфери, в който бяха включени още шест от нейните съотборнички.

Иванова даде старт на сезона с Монтана 2003, където се озова в началото на октомври, но нейният престой при „белите“ приключи в средата на ноември, когато стана част от Касторс Брен, подписвайки до края на сезона. Българката не се нуждаеше от много време, за да се превърне в основна фигура за белгийския отбор, който стигна до среброто в турнира за Купата на Белгия, а в местното първенство пътят му свърши на полуфиналите, докато в Еврокъп намери място на осминафиналите.

Срещу нейното име личат средни показатели от 15.0 точки, 3.6 борби и 3.6 асистенции за 5 мача на европейска сцена, докато в белгийския елит приключи с 9.8 точки, 2.9 овладени под двата ринга топки и 3.4 завършващи подавания за 19 срещи.

Досега 26-годишната състезателка е играла още в Левски и Берое Стара Загора, унгарския ЕЛТЕ Беак, германския Рутроник Старс Келтерн, турския Измит и италианския Бреша.

177-сантиметровата баскетболистка остави следа именно в тима от Стара Загора, където триумфира веднъж с титлата в родния елит и завоюва на два пъти Купата на България, а към нейната колекция можем да прибавим и два трофея в Адриатическата лига. Може да се похвали още с два сребърни и един бронзов медал в турнира за купата на страната, както и с две сребърни отличия в женската А група. На сметката си има и един бронз от Адриатика. С Келтерн стана шампионка в Бундеслигата