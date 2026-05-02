Рилски издържа още един тест с Берое за полуфинал в НБЛ

Рилски спортист си осигури преминаване във втория кръг в плейофите на НБЛ. Действащите шампиони отказаха Берое Стара Загора с 90:80 във втория мач от четвъртфиналите. В зала "Общинска" голяма част от двубоя не бе лишен от интрига, но баскетболистите на Любомир Киров определено показаха по-добро лице през второто и взеха аванс, който се оказа непреодолим до края за играчите на Даниел Клечков.

Така самоковският тим приключи серията с 2:0 успеха срещу "зелено-белите". На полуфиналите Рилски ще срещне Локомотив Пловдив, който преодоля Ботев 2012 с 2:0 победи в другата четвъртфинална двойка от схемата.

Вижте тази публикация в Instagram. Публикация, споделена от SESAME NBL Bulgaria (@nbl_bulgaria)





Играта под коша бе водеща на старта, като тя премина в опипване на почвата. Постепенно Мирослав Васов, Майкъл Едаурдс и Деян Карамфилов направиха така, че гостите да се отърсят по-бързо от статуквото и да се откъснат с 5 точки след 10 минути игра.

Домакините взеха мерки в защита, а точните стрелби, отбелязани основно от Дариъс Куизънбъри, Брет Рийд и Александър Матушев, доведоха до пълен обрат в началото на следващата десетка. Александър Янев се разигра и отговори в точния момент, за да могат актуалните първенци да си върнат предимство и да се изстрелят на голямата почивка при 42:39.

Безплодните атаки взеха връх при подновяването на играта. Васов взе нещата в свои ръце, оставяйки водачеството в самоковския лагер. Дейлън Уилямс загатна за своите възможности и се постара „зелено-белите“ да поставят равенството на таблото, но Джонатан Дейвис и Янев отвърнаха в точния момент, за да може самоковският тим да се пребори за разлика от 8 точки в края на предпоследния период.

Куизънбъри не пропусна да се отличи и на старта на финалната десетка, когато старозагорският отбор отново дишаше във врата на своя съперник, стопявайки изоставането му само на 5 точки. В този момент стана ясно, че Чавдар Костов, Дейвис и Янев имат други намерения, които осъществиха, за да може Рилецо да намери пътя към двуцифрената разлика и да сложи точка на спора до края.

Александър Янев (5 борби) и Деян Карамфилов (7 асистенции) дадоха тон на Берое с по 16 точки. Джонатан Дейвис реализира 14, Мирослав Васов и Чавдар Костов (5 овладени под двата ринга топки) отбелязаха по 11.

Дейлън Уилямс (11 борби) и Джейлън Бенджамин (5 овладни под двата ринга топки) бяха над всички за Берое с по 13 точки. Дариъс Куизънбъри отбеляза 12, Брет Рийд (6 овладени под двата коша топки) и Александър Матушев вкараха по 11.