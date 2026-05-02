Сланите унищожиха почти изцяло черешовата реколта в...
БАБХ спря вноса на опасни фъстъци от Египет
Рилски издържа още един тест с Берое за полуфинал в НБЛ

Спорт
Действащите шампиони прескочиха първия кръг от плейофите.

Рилски издържа още един тест с Берое за полуфинал в НБЛ
Снимка: НБЛ
Рилски спортист си осигури преминаване във втория кръг в плейофите на НБЛ. Действащите шампиони отказаха Берое Стара Загора с 90:80 във втория мач от четвъртфиналите. В зала "Общинска" голяма част от двубоя не бе лишен от интрига, но баскетболистите на Любомир Киров определено показаха по-добро лице през второто и взеха аванс, който се оказа непреодолим до края за играчите на Даниел Клечков.

Така самоковският тим приключи серията с 2:0 успеха срещу "зелено-белите". На полуфиналите Рилски ще срещне Локомотив Пловдив, който преодоля Ботев 2012 с 2:0 победи в другата четвъртфинална двойка от схемата.

Играта под коша бе водеща на старта, като тя премина в опипване на почвата. Постепенно Мирослав Васов, Майкъл Едаурдс и Деян Карамфилов направиха така, че гостите да се отърсят по-бързо от статуквото и да се откъснат с 5 точки след 10 минути игра.

Домакините взеха мерки в защита, а точните стрелби, отбелязани основно от Дариъс Куизънбъри, Брет Рийд и Александър Матушев, доведоха до пълен обрат в началото на следващата десетка. Александър Янев се разигра и отговори в точния момент, за да могат актуалните първенци да си върнат предимство и да се изстрелят на голямата почивка при 42:39.

Безплодните атаки взеха връх при подновяването на играта. Васов взе нещата в свои ръце, оставяйки водачеството в самоковския лагер. Дейлън Уилямс загатна за своите възможности и се постара „зелено-белите“ да поставят равенството на таблото, но Джонатан Дейвис и Янев отвърнаха в точния момент, за да може самоковският тим да се пребори за разлика от 8 точки в края на предпоследния период.

Куизънбъри не пропусна да се отличи и на старта на финалната десетка, когато старозагорският отбор отново дишаше във врата на своя съперник, стопявайки изоставането му само на 5 точки. В този момент стана ясно, че Чавдар Костов, Дейвис и Янев имат други намерения, които осъществиха, за да може Рилецо да намери пътя към двуцифрената разлика и да сложи точка на спора до края.

Александър Янев (5 борби) и Деян Карамфилов (7 асистенции) дадоха тон на Берое с по 16 точки. Джонатан Дейвис реализира 14, Мирослав Васов и Чавдар Костов (5 овладени под двата ринга топки) отбелязаха по 11.

Дейлън Уилямс (11 борби) и Джейлън Бенджамин (5 овладни под двата ринга топки) бяха над всички за Берое с по 13 точки. Дариъс Куизънбъри отбеляза 12, Брет Рийд (6 овладени под двата коша топки) и Александър Матушев вкараха по 11.

#НБЛ плейофи 2026 #БК Берое Стара Загора #БК Рилски Спортист

Разкриха телефонна измама в София
Никола Цолов спечели спринта на Формула 2 в Маями и увеличи преднината си в генералното класиране
Времето през следващите дни: Слънце, дъжд и условия за сутрешни слани
Принцеса Шарлот навърши 11 години
Ансамбълът на България зае шесто място в квалификациите и се класира за "Крос битките" на Европейската купа в Баку
Язовир „Пампорово" не е причина за свлачището край „Райковски ливади"
Трагедия на пътя: Петима души загинаха при тежка катастрофа край Ботевград
След аварията в Чернобил: България е на 8-о място по радиационно замърсяване и на първо по облъчване на хората
Гонка и екшън на пътя: Простреляха млад мъж след скандал в Хасково (СНИМКИ)
Журналистът от БНТ Драгомир Драганов получи отличие от Асоциацията на българските авиокомпании
Коя е Михаела Доцова?
Кой е 241-вият депутат в новия парламент?
Филаделфия разплака Бостън по пътя към Топ 4 в плейофите
Локомотив Пловдив се пребори за Топ 4 в плейофите на НБЛ
Карина Константинова и Келтерн отново стъпиха на върха в Германия
Торонто и Детройт стигнаха до седми мачове в плейофите на НБA
Лейкърс довършиха започнатото срещу Хюстън в плейофите на НБА (ВИДЕО)
Реал разнищи Апоел по пътя към нов верен ход в плейофите на Евролигата (ВИДЕО)
В очакване на новия кабинет: Какви са приоритетите на управляващи и опозиция?
Регионалният министър: Свлачището е с необичайно огромни размери, поне месец ще продължат проучванията
Областният управител на Смолян: В момента нищо не се прави по свлачището в Родопите
Сланите унищожиха почти изцяло черешовата реколта в Кюстендилско
По-скъпи плодове и по-евтини зеленчуци на борсите у нас
Андрей Янкулов: Служебният кабинет оставя готови законопроекти по ПВУ
Тръмп разглежда ново иранско предложение за прекратяване на войната
БАБХ спря вноса на опасни фъстъци от Египет
