Съдът призна Петьо Петров - Еврото за виновен в...
Президентът Йотова за "Евровизия" 2027: Не...
Премиерът Радев освобождава директора на Агенцията по...
ЗАПАЗЕНИ

Баскетболната федерация е в процес на натурализиране на двама нови състезатели за мъжкия национален тим

Баскетболната федерация е в процес на натурализиране на двама нови състезатели за мъжкия национален тим
Селекционерът на мъжкия национален отбор по баскетбол на България Любомир Минчев разкри, че федерацията е в процес на натурализация на двама американски състезатели на позицията гард.

Това са 27-годишният Умоджа Гибсън от словенския Цедевита Олимпия и 25-годишният Коби Уилямс от германския Бамберг.

"Ние сме в процес на натурализация на двама играчи. При единия процесът вече е задействан. Казва се Умоджа Гибсън, състезател на словенския Цедевита Олимпия. С него още декември месец се видях и говорихме. Той има желание да играе. Доста е сериозен, поне от това, което видях на срещата, а и от информацията за него също. Вторият играч се казва Коби Уилямс и играе в Бамберг, като преди е бил съотборник с Йордан Минчев в Белгия. Може някои от тези играчи в бъдеще да се развие и да стигне до Евролигата, както Дий Бост, така че трябва да имаме и резервен вариант", коментира Минчев.

За мъжкия национален тим на България на първо време предстои домакинство срещу Норвегия на 5 юли в последна среща от група В на предварителните квалификации за Евробаскет 2029.

До момента българите имат две победи и една загуби, като оглавяват класирането.

