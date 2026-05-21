Балкан и Локомотив Пд дават старт на битката за златото в НБЛ в понеделник

Финалната серия в Национална баскетболна лига ще започне на 25 май. В понеделник от 19.15 ч., в “Арена Ботевград”, Балкан и Локомотив Пловдив ще дадат старт на срещите за златото в шампионата през този сезон.

Вторият двубой между двата отбора ще бъде 27 май (сряда) от 19.15 ч. отново с домакин Балкан. Серията ще се премести в Пловдив за трети мач на 30 май (събота) от 19.15 ч.

Ако се стигне до четвърта среща, то тя ще бъде отново в зала “Сила” на 1 юни. При необходимост от пета, то тя е планирана за 5 юни и ще се изиграе в “Арена Ботевград”.

Първият мач от серията за бронзовите медали между Рилски спортист и Черно море Тича е на 23 май (събота) от 19.15 ч. в “Арена СамЕлион”. Вторият двубой е насрочен за 25 май (понеделник), в който Черно море Тича ще приеме своя съперник. Ако има равенство, решителният трети такъв ще е на 28 май (четвъртък) отново в Самоков.