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Баскетболният шампион Балкан научи съперниците си в групите на турнира Еврокъп

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Спорт
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Новият сезон в Еврокъп ще започне на 29/30 септември

баскетболният шампион балкан научи съперниците групите турнира еврокъп
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Шампионът на България при мъжете Балкан (Ботевград) попадна в група D на турнира Еврокъп, след тегления днес жребий в Барселона, Испания.

Балкан, който бе поставен в последната (осма) урна преди разпределението, ще има за съперници отборите на Монако (Франция), Бахчешехир Истанбул (Турция), Манреса (Испания), Рациофарм Улм (Гърция), Рома Баскетбол (Италия), Литкабелис Паневежис (Литва) и ПАОК Солун (Гърция).

Предстои да бъде направена програмата на мачовете в четирите групи.

Новият сезон в Еврокъп ще започне на 29/30 септември.

От участващите 32 тима в редовния сезон 16 състава ще се класират за плейофите, които ще включват осминафинали, четвъртфинали, полуфинали и финал - всички играни в серии до две победи.

#Еврокъп 2026/2027 #БК Балкан Ботевград

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