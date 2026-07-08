Баскетболният шампион Балкан научи съперниците си в групите на турнира Еврокъп

Шампионът на България при мъжете Балкан (Ботевград) попадна в група D на турнира Еврокъп, след тегления днес жребий в Барселона, Испания.

Балкан, който бе поставен в последната (осма) урна преди разпределението, ще има за съперници отборите на Монако (Франция), Бахчешехир Истанбул (Турция), Манреса (Испания), Рациофарм Улм (Гърция), Рома Баскетбол (Италия), Литкабелис Паневежис (Литва) и ПАОК Солун (Гърция).

Предстои да бъде направена програмата на мачовете в четирите групи.

Новият сезон в Еврокъп ще започне на 29/30 септември.

От участващите 32 тима в редовния сезон 16 състава ще се класират за плейофите, които ще включват осминафинали, четвъртфинали, полуфинали и финал - всички играни в серии до две победи.