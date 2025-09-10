БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Бебе леопард е най-новото попълнение на варненския зоопарк

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Надежда Сутрева
Чете се за: 00:47 мин.
У нас
Леопардчето е трето поколение на 12-годишната Киара и 13-годишния Амир, които обитават варненския зоопарк от 2022 г.

Бебе леопард е най-новото попълнение на варненския зоопарк
Бебето леопард Виктория е най-новото попълнение във варненския зоопарк и вече може да бъде видяно на разходка с майка си Киара.

Малката котка от вида африкански леопард е родена преди месец и половина, с тегло 2 кг и 50 см дължина. Все още се храни само с кърма.

Леопардчето е трето поколение на 12-годишната Киара и 13-годишния Амир, които обитават варненския зоопарк от 2022 г. Те са с различна окраска – женската е петниста, а мъжкият е черен. Новороденото леопардче има окраската на грациозната си майка.

След отбиването им малките леопардчета се изпращат в други зоопаркове.

Снимки: Община Варна

