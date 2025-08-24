БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо
BG
 
3
BG
Начало Новини Свят Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Гражданите в Плевен протестират срещу безводието
Чете се за: 03:42 мин.
Задържаха шофьора на буса, превозвал нелегални мигранти в...
Чете се за: 02:30 мин.
Антон Златанов: До 20 000 евро струва незаконното...
Чете се за: 05:37 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Белгиец спечели титлата на турнира по тенис на маса в Панагюрище

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 03:30 мин.
Спорт
Запази

Седрик Натуник отказа съперник от Молдова на финала в надпреварата.

Белгиец спечели титлата на турнира по тенис на маса в Панагюрище
Снимка: БТА
Слушай новината

Седрик Наутинк спечели деветото издание на силния международен турнир по тенис на маса WTT Feeder Panagyurishte 2025 при мъжете. Белгиецът сломи съпротивата на Владислав Урсу от Молдова с 3:1 (11:2, 12:10, 6:11, 14:12) гейма във финала при мъжете. Поставеният под номер 10 в схемата левичар Наутинк поведе с 2:0 гейма след 11:2 и 12:10, но Урсу реагира и намали изоставането си, печелейки третата част с категоричното 11:6. Четвъртъта беше белязана от драматичен развой и пропуснат мачбол от Наутинк, който все пак триумфира с титлата след 14:12 точки.

Щастлив съм, че стигнах до успеха в подобен нервен двубой срещу друг тенисист с лява ръка. Когато поведеш с 2:0 гейма в подобен формат, винаги е по-лесно, но трябваше да пазя концентрация до последно”, сподели Наутинк.

При дамите триумфът за поредна година e за Япония, но този път шампионка е Касуми Кимура. Осмата в схемата се затрудни срещу Анастасия Димитренко (Украйна) единствено във втория гейм, който все пак измъкна след 12:10. В третата част Кимура нямаше проблеми за крайното 11:6, с което си осигури 1500 щатски долара от наградния фонд, както и 125 точки за световната ранглиста. За Димитренко отиват 90 точки и малко над 1000 долара.

Да спечеля втория гейм се оказа ключово, защото това пречупи моята съперничка, а до края останах спокойна и затворих мача в три части!

Титлата в схемата при мъжките двойки е за Лин и Чан от Тайван, които се справиха с Наутинк и Ламбие (Белгия) след 3:1 (9:11, 11:8, 11:4 и 11:7) гейма.

В женските двойки четвъртите поставени Зион Лий (Република Корея) и Елена Захария (Румъния) надиграха в четири гейма италианския тандем Арлиа/ Карновале.

Японският тандем Оно/ Окада се наложи над сънародниците си Нода/ Тамура в много качествен финал при смесените двойки – 3:1 (11:7, 11:5, 9:11, 11:7).

Това беше първият ни турнир като двойка и беше много важно да комуникираме добре. Когато съперниците ни притискаха успявахме да варираме с тактиката и това даде резултат”, заяви щастливата Котона Окада.

Това беше юбилейно издание за турнира, който започна през 2015-а година с откриването на „Арена Асарел” в Панагюрище. Както всяка година, така и тази най-перспективните млади състезатели у нас бяха наградени с почетни плакети и парични премии, които да им помогнат за подготовката и участието в международни турнири. Наградата е на името на професор д-р Лъчезар Цоцорков и беше връчена от Иван Александров. Отличени за великолепните си постижения през изминалата година бяха 13-годишният Стефан Бончев и 18-годишният Йоан Величков.

#Седрик Наутинк #WTT Feeder Panagyurishte 2025

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

НА ЖИВО: Световното първенство по художествена гимнастика
1
НА ЖИВО: Световното първенство по художествена гимнастика
Гледайте бенефиса на Боряна Калейн на 7 септември по БНТ 1
2
Гледайте бенефиса на Боряна Калейн на 7 септември по БНТ 1
След репортаж на БНТ: Софийската районна прокуратура ще проверява случаите с незаконни гонки в столицата
3
След репортаж на БНТ: Софийската районна прокуратура ще проверява...
Антон Златанов: До 20 000 евро струва незаконното преминаване на българската граница
4
Антон Златанов: До 20 000 евро струва незаконното преминаване на...
Ансамбълът на България завърши на шеста позиция в многобоя
5
Ансамбълът на България завърши на шеста позиция в многобоя
Задържаха шофьора на буса, превозвал нелегални мигранти в Лозенец
6
Задържаха шофьора на буса, превозвал нелегални мигранти в Лозенец

Най-четени

35-годишната Христина, пострадала от АТВ в Слънчев бряг: Сърцето ѝ се поддържа изкуствено с медикаменти
1
35-годишната Христина, пострадала от АТВ в Слънчев бряг: Сърцето ѝ...
Нарушения без книжка: Шофьорът, врязал се в автобус, е с фиш за скорост преди да има свидетелство за управление на МПС
2
Нарушения без книжка: Шофьорът, врязал се в автобус, е с фиш за...
НА ЖИВО: Световното първенство по художествена гимнастика
3
НА ЖИВО: Световното първенство по художествена гимнастика
Майката на 35-годишната Христина, пострадала от АТВ: "Как да кажем, че майка му никога няма да се върне"
4
Майката на 35-годишната Христина, пострадала от АТВ: "Как да...
Адвокатът на капитана от фаталния атракцион в Несебър: Не е имало парасейлинг инструктор
5
Адвокатът на капитана от фаталния атракцион в Несебър: Не е имало...
8-годишно дете е загинало след падане от парашут на плажа в Несебър
6
8-годишно дете е загинало след падане от парашут на плажа в Несебър

Още от: Още

Спортни новини 24.08.2025 г., 20:50 ч.
Спортни новини 24.08.2025 г., 20:50 ч.
Йонас Вингегор взе победата във втория етап от Обиколката на Испания Йонас Вингегор взе победата във втория етап от Обиколката на Испания
Чете се за: 01:32 мин.
Лора Христова и Владимир Илиев спечелиха държавните титли в летния биатлон Лора Христова и Владимир Илиев спечелиха държавните титли в летния биатлон
Чете се за: 03:15 мин.
Цанко Цанков направи постижение за 24-часово непрекъснато плуване в Дунав Цанко Цанков направи постижение за 24-часово непрекъснато плуване в Дунав
Чете се за: 02:52 мин.
Спортни новини 24.08.2025 г., 12:25 ч. Спортни новини 24.08.2025 г., 12:25 ч.
Спортни новини 23.08.2025 г., 20:50 ч. Спортни новини 23.08.2025 г., 20:50 ч.

Водещи новини

Гражданите в Плевен протестират срещу безводието
Гражданите в Плевен протестират срещу безводието
Чете се за: 03:42 мин.
У нас
Купуват 20 камери за контрол на скоростта в София, с които да следят за незаконни гонки Купуват 20 камери за контрол на скоростта в София, с които да следят за незаконни гонки
Чете се за: 04:10 мин.
У нас
Прокуратурата пуснала на свобода 19-годишния, убил в катастрофа баща на три деца, защото нямало достатъчно информация Прокуратурата пуснала на свобода 19-годишния, убил в катастрофа баща на три деца, защото нямало достатъчно информация
Чете се за: 03:50 мин.
У нас
Ден на независимостта в Украйна: Западни държави ще предоставят помощ на Киев Ден на независимостта в Украйна: Западни държави ще предоставят помощ на Киев
Чете се за: 04:10 мин.
По света
Пазарен детокс: Предизвикателството "Без покупки"...
Чете се за: 03:45 мин.
У нас
За кои сметки закъсняваме най-много?
Чете се за: 03:02 мин.
У нас
Протести във Великобритания срещу настаняването на бежанци в хотели
Чете се за: 02:52 мин.
По света
Доналд Тръмп планира разполагане на войници в Чикаго
Чете се за: 01:00 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ