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Белият дом бори миграцията и с ретро игри

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Посетителите строят гранична стена и депортират мигранти

белият дом бори миграцията ретро игри
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Американската администрация ще бори миграцията и във виртуалното пространство.

Белият дом пусна на сайта си секция с ретро игри, но с "MAGA" акцент.

В тях играчите могат да депортират мигранти по модела на едновремешната игра "Снейк" и да строят гранична стена с "Тетрис".

"Не можем да спрем да печелим. Постройте стената. Депортирайте. Напълнете сметката на Тръмп", гласи надписът.

#строеж на стени #ретро игра #депортиране на мигранти #белият дом

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