Белият дом бори миграцията и с ретро игри

Посетителите строят гранична стена и депортират мигранти
Американската администрация ще бори миграцията и във виртуалното пространство.
Белият дом пусна на сайта си секция с ретро игри, но с "MAGA" акцент.
В тях играчите могат да депортират мигранти по модела на едновремешната игра "Снейк" и да строят гранична стена с "Тетрис".
"Не можем да спрем да печелим. Постройте стената. Депортирайте. Напълнете сметката на Тръмп", гласи надписът.
CAN'T STOP WINNING.— The White House (@WhiteHouse) September 3, 2026
Build the wall. Deport. Fill a Trump Account.
LIVE - PLAY NOW https://t.co/qIR69AxSnm pic.twitter.com/2nr2jG1ZRg