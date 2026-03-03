Беломъжев четвърти в света – на крачка от медал в Токио

Най-успешният ни състезател по ски ориентиране Станимир Беломъжев завърши на четвърто място в преследването на Световно първенство по ски ориентиране в Токио.

38-годишният българин финишира за 1:07:15 часа и остана на минута и 40 секунди от победителя Йорген Баклид, който спечели втора поредна световна титла. Ден по-рано Беломъжев беше пети в спринта, а сега се доближи още повече до медалите.

Силно представяне направи и Антония Григорова, която се класира 13-а в преследването. Тя завърши за 1:14:07 часа, на около 10 минути от шампионката Елиане Дайнингер от Швейцария.

Състезанието премина при трудни условия – пресечен терен и заледени следи, което направи изборът на маршрут ключов за крайния резултат. Следва ден почивка, а шампионатът продължава със средна дистанция и спринтова щафета.