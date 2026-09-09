Бен Шелтън: Беше епичен мач, Карлос е един от най-великите шампиони и винаги е удоволствие да играя срещу него

След изключителната си победа за 4 часа и 28 минути срещу Карлос Алкарас на четвъртфиналите на US Open, Бен Шелтън вярва, че това е бил най-приятният мач, който е играл от началото на кариерата си. Американецът надигра двукратния шампион с 6:7(5), 6:1, 6:3, 1:6, 7:6 (10-7).

"Уморен съм. Беше война, епичен мач, много физически. Карлос вече е един от най-великите шампиони в нашия спорт само на 23 години. Винаги е удоволствие да играя срещу него. Понякога той удря напълно безумни удари, но със сигурност това е мачът, в който съм се наслаждавал най-много през цялата си кариера", коментира американецът.

"Мисля, че бях умен в подхода си към ретурите си. Принуждавах го да играе много. Успявах да се възползвам от грешките му, когато не можеше да намери зоната, към която се стреми, и не се тревожех твърде много, нито се напрягах твърде много, когато той все пак я намери, независимо дали беше при ретур или ас. Мисля, че способността да поддържам разиграванията, наличието на план за игра от основната линия, способността да го изпълнявам и да не губя всички точки от основната линия също ми помогна при ретурите", обясни още Шелтън, който се класира за втори път на полуфиналите на Откритото първенство на САЩ.

"За мен беше просто удоволствие да бъда част от този мач. Оценявам нивото на тениса, който показахме, продължителността на мача, битката, която беше, и колко равностоен и непредсказуем беше от началото до края. Независимо дали печелим или губим, всички се усмихнахме накрая", каза осмият поставен в схемата полуфиналист.

В петък той ще се изправи срещу сънародника си Франсис Тиафо.