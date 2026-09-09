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Карлос Алкарас: Напускам корта щастлив, усмихнат и здрав, и това е всичко, от което се нуждая

Вяра Илиева от Вяра Илиева
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Спорт
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Бен Шелтън победи двукратния шампион Карлос Алкарас с 6:7(5), 6:1, 6:3, 1:6, 7:6 (10-7) в най-късно приключилия двубой в историята на Откритото първенство на САЩ.

карлос алкарас напускам корта щастлив усмихнат здрав всичко нуждая
Снимка: БГНЕС
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След като загуби в оспорван мач от Бен Шелтън на четвъртфиналите на US Open, шампионът от 2025 година Карлос Алкарас заяви, че остава позитивен. Испанецът оценява възможността да се завърне към състезанията след повече от четири месеца отсъствие.

Американецът надигра двукратния шампион с 6:7(5), 6:1, 6:3, 1:6, 7:6 (10-7). Мачът завърши в 3:33 ч. сутринта местно време в Ню Йорк, превръщайки се в най-късно приключилия двубой в историята на Откритото първенство на САЩ.

„Целта ми беше да отида там, да играя, да се състезавам в такъв мач, като същевременно остана здрав. Беше много оспорвано, наистина много оспорвано. Малко съм разочарован, че не спечелих, но съм щастлив и горд от това как се борих след третия сет. Физически бях наистина уморен, но намерих начин да се събера и да дам още повече. В петия сет започнах да се чувствам все по-добре, но се изправих срещу играч, който е истински звяр. Шелтън е невероятен играч, много силен. Той просто знаеше как да се справи с всяка ситуация много добре. Браво на него. Но аз напускам корта щастлив, усмихнат и здрав, и това е всичко, от което се нуждая", заяви вторият поставен в схемата испанец.

"Очевидно е, че когато мачът е толкова оспорван и го губиш след четири часа и половина, никога не е приятно. Но винаги трябва да направиш крачка назад и да погледнеш по-голямата картина: играхме изключителен тенис и публиката се забавляваше. В три часа сутринта все още имаше огромни тълпи на стадиона, които подкрепяха и окуражаваха Бен и мен", добави той.

"Това са моментите, за които тренираме, моментите, които ни мотивират да ставаме всеки ден. Ходим на тренировка, даваме всичко от себе си, дори в дни, когато не ни се тренира, и въпреки това отиваме", коментира още Алкарас.

"Всичко това е, за да можем да направим такова шоу в продължение на четири часа и половина. Сега съм нетърпелив да се прибера у дома, да тренирам и да се върна към състезанията, защото предстоят още много големи турнири. Но това ми липсваше: битките, опитите да вземеш надмощие над противника, когато нещата не вървят добре, търсенето на решения. И мисля, че днес преживях по малко от всички тези ситуации. Това ще извлека, защото наистина ми липсваше всичко това", каза още миналогодишният шампион.

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#US Open 2026 #Карлос Алкарас

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