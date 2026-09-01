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Бен Шелтън преодоля бавен старт към втория кръг на US Open

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Американецът се справи със съпротивата на Талон Грикспор.

бен шелтън преодоля бавен старт втория кръг open
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Най-високо поставеният в турнира американец Бен Шелтън преодоля бавен старт на срещата си от първия кръг на Откритото първенство на САЩ и се справи със съпротивата на Талон Грикспор (Нидерландия).

Осмият поставен в основната схема спечели двубоя с 1:6, 6:1, 7:6(3), 6:2 за два часа и 36 минути и си осигури място във втория кръг.

След като само преди 18 дни Шелтън защити най-голямата титла в кариерата си на турнира от сериите "Мастърс" в Монреал, той започна успешно участието си и в Ню Йорк. Американецът взе само един гейм в първия сет и допусна три пробива, но във втората част започна да достига обичайното си ниво. Пред погледа на Роджър Федерер на стадион "Артър Аш", 23-годишният представител на домакините демонстрира защо е играч от топ 10.

"Започнах с малко нерви тази вечер. Намерих ритъма си в един момент във втория сет. Очевидно трябва да поздравим Талон, трудно е да се играе срещу него. Не ти дава много ритъм. Има атакуващ стил на игра и за мен беше много трудно в първия сет тази вечер", каза Бен Шелтън, цитиран от уебсайта на АТП.

Следващият съперник на американеца ще бъде Хуберт Хуркач (Полша), който надигра Дамир Джумхур с 6:4, 4:6, 6:1, 6:1.

Третият поставен Феликс Оже-Алиасим (Канада), двукратен финалист в Ню Йорк, също започна участието си с успех. Канадецът надигра Ринки Хиджиката (Австралия) със 7:5, 4:6, 6:3, 7:5. Във втория кръг го очаква руснакът Карен Хачанов, който се справи по убедителен начин с Роман Буручага (Аржентина) с 6:3, 6:0, 6:1.

Американецът Франсис Тиафо, 11-и поставен, бе близо до отпадане от сънародника си Мартин Дам, но в крайна сметка се пребори за победа в пет сета с 6:4, 4:6, 3:6, 6:3, 6:4 за близо четири часа.

В следващия кръг обаче го очаква по-непретенциозен съперник в лицето на квалификанта Рей Сакамото (Япония), 157-и в света, който се справи с Александър Вукич (Австралия) с 6:4, 6:7(5), 6:4, 3:6, 6:4.
/ГК/
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#US Open 2026 #Талон Грикспоор #Бен Шелтън

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