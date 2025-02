Беретини елиминира Джокович на старта в Доха

Новак Джокович бе елиминиран още на старта на тенис турнира от категорията ATP 500 в Доха.

Двукратният шампион в Откритото първенство на Катар бе надигран от Матео Беретини. Поставеният под номер 3 в схемата Джокович загуби от италианеца с 6:7 (4), 2:6 в мач след час и 35 минути игра.

Първият сет мина без пробиви. В тайбрека 35-ият в световната ранглиста показа по-здрави нерви, за да поведе в резултата след 7-4 точки. Втората част започна с ранен пробив в полза на Беретини, което сякаш прекърши съпротивата на Джокович и той допусна още един брейк до края на сета.

Успехът на италианеца е първи за него над голямата тенис звезда в изиграните до момента пет срещи помежду им. Също така Беретини записа първата си победа над опонент от Топ 10 от януари 2023 г.

От своя страна Джокович не беше губил в първи кръг откакто претърпя поражение от Алехандро Давидович Фокина на ATP Мастърса в Монте Карло през 2022 г.

Breathtaking Berrettini @MattBerrettini blazes to a 7-6(4) 6-2 triumph for a first ever victory over Djokovic@QatarTennis | #QatarExxonMobilOpen pic.twitter.com/HNQZAWtlQh