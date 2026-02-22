Берое и Арда поделиха точките след нулево равенство в Стара Загора

Срещата между Берое и Арда от 22-ия кръг на Първа лига завърши при нулево равенство. Напречната греда попречи на домакините да стигнат до минимален успех.

Единственият точен удар за домакините, през първото полувреме, дойде в 24-ата минута, когато Анатоли Господинов изби шут на Нене.

За гостите Андре Шиняшики бе активен в преден план, но Хауме Валенс Кардел парира негов удар с крак.

След почивката късметът не бе на страната на старозагорци. Хуан Пинеда стреля в напречната греда.

През втората част двата отбора си размениха по един точен изстрел, но до гол така и не се стигна.

Арда заема 8-ото място в класирането с актив от 28 точки. Берое се изкачи до 14-ата позиция в подреждането с аткив от 18 пункта.