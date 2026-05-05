Берое измъкна точка срещу Монтана след зрелищно равенство в Стара Загора

Берое и Монтана завършиха 2:2 в изключително напрегнат двубой от плейофната група за оцеляване в Първа лига, игран на стадион "Берое“ в Стара Загора. Срещата предложи четири попадения, множество пропуски и сериозна драма, като домакините успяха да заличат пасив от два гола след почивката.

Гостите започнаха по-уверено и откриха резултата още в 7-ата минута. След грешка в отбраната на Берое, Димитър Буров центрира остро, а след рикошет топката стигна до Александър Тодоров, който с прецизен удар по диагонала направи 0:1.

Монтана продължи да бъде по-опасният тим и логично удвои аванса си в 21-вата минута. Давид Кармона проби по десния фланг и центрира в наказателното поле, където Борис Димитров с мощен изстрел от въздуха не остави шанс на Артур Мота

До почивката Берое опита да реагира, но пропуски на Факундо Аларкон и Хуан Пабло Саломони запазиха резултата непроменен.

След паузата обаче домакините излязоха преобразени. В 47-ата минута Исмаел Ферер върна надеждите на заралии, след като се справи с бранител и с удар по земя изненада вратаря Марсио Роса за 1:2. Натискът на Берое се засили, а положенията пред вратата на гостите зачестиха.

Логичното се случи в 63-тата минута. Хуанка Пинеда проби отлично по левия фланг и центрира към точката за дузпа, където Факундо Аларкон бе оставен непокрит и с глава изравни.

До края на срещата и двата отбора имаха възможности да стигнат до победата. Монтана пропусна чрез Ибрахим Мухамад, а за Берое Борис Димитров и Хуанка Пинеда също не намериха целта. В заключителните минути напрежението се покачи след спорни ситуации и груби нарушения, но нов гол не падна.

Равенството оставя Берое над опасната зона, но с минимална преднина, докато Монтана продължава да търси спасение, оставайки в тежка позиция в дъното на класирането.