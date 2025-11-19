БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Берое надигна глава в НБЛ

Чете се за: 02:42 мин.
Спорт
Старозагорският тим се справи с Левски и спря пропадането си.

Берое надигна глава в НБЛ
Снимка: НБЛ
Слушай новината

Берое Стара Загора сложи край на своята негативна серия от четири поредни загуби в НБЛ. Баскетболистите на Даниел Клечков се справиха с Левски след 89:76 в мач от осмия кръг. В зала „Общинска“ старозагорският тим наложи волята си още през първото полувреме, спечелено с 52:36, което до голяма степен предопредели победителя.

Официален дебют за старозагорци направи най-новото им попълнение – Николай Иванов.

„Зелено-белите“ са с баланс от четири успеха и четири загуби. От своя страна играчите на Константин Папазов имат една победа и шест загуби. На 22 ноември (събота) Берое ще гостува на Черно море Тича, а два дни след това Левски ще са домакини на Локомотив Пловдив.


Брет Рийд и Александър Матушев направиха така, че домакините да овладеят инициативата още на старта. Въпреки изявите на Стоян Кайнаров и Седариан Рейнс, които се опитаха да дадат тон на гостите, Милен Захариев се активизира и позволи на „зелено-белите“ да дръпнат с 10 точки след 10 минути игра.

Старозагорският тим удължи подема си и във втората част, когато авансът им стана придоби още по-солидни изражения. „Сините“ не бяха в състояние да отвърната на удара и домакините се изстреляха при 52:36 на голямата почивка.

Захариев напомни за себе си при подновяването на играта и „зелено-белите“ рядко допускаха колебания. Столичният отбор срещна трудности да намери повече реализатори и старозагорският тим се откъсна с 15 точки в края на предпоследния период. Във финалната десетка не се стигна до промяна на статуквото и това бе всичко.

Брет Рийд (12 борби) и Милен Захариев (9 овладени под двата ринга топки) финишираха с по 19 точки за Берое. Ди‘шон Парсънс има 14, 9 овладени под двата ринга топки и 6 асистенции. Александър Матушев записа 10 точки.

Стоян Кайнаров бе най-добър за Левски с 19 точки и 5 борби. Андон Вачев приключи с 13 и 7 борби, Златин Георгиев отбеляза 11 точки.

#НБЛ 2025/2026 #БК Берое Стара Загора #БК Левски

