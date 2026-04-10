Берое наложи волята си над Левски

Берое Стара Загора прекъсна лошата си серия от четири последователни грешни стъпки в НБЛ. Баскетболистите на Даниел Клечков не срещнаха проблеми срещу Левски след 92:76 в мач от 30-ия кръг. В зала „Общинска“ старозагорският отбор наклони везните в своя полза още през първото полувреме, което се оказа и ключово за крайната победа срещу играчите на Александър Папазов.

На линия за „зелено-белите“ отново бе Александър Матушев. „Сините“ пък бяха без Момчил Кадиев.

Отборът от Стара Загора продължава да се намира на осмата позиция с 11 успеха и 17 поражения. От своя страна столичният тим има 4 победи и 23 загуби, като остава на десетото място. На 16 април (четвъртък) Берое ще бъде гост на Черно море Тича, а ден по-рано Левски ще приеме Локомотив Пловдив.

Дариъс Куизънбъри даде тон на домакините за едноличното водачество в началото. Макар че Седариан Рейнс и Златин Георгиев бяха главни действащи лица за възход на гостите, Милен Захариев пое щафетата и позволи на „зелено-белите“ да се откъснат с 13 точки след 10 минути игра.

Старозагорският отбор не намали оборотите и започна да трупа още по-сериозна разлика във втората част. До края на първото полувреме изявите на Александър Александров и Рейнс не промениха ситуацията за „сините“, което се оказа достатъчно за домакините да се изстрелят при 54:32 на голямата почивка.

През второто полувреме за интрига можеше трудно да става дума и авансът на „зелено-белите“ остана достатъчно комфортен, за да бъде намален драстично до края на мача.

Дариъс Куизънбери бе над всички за Берое с 21 точки. Брет Рийд (7 борби) и Милен Захариев нанизаха по 16, Дейлън Уилямс финишира с 15, 6 овладени под двата ринга топки и 6 асистенции.

Седариан Рейнс (6 борби и 5 асистенции) и Андон Вачев (6 овладени под двата ринга топки) отбелязаха по 16 точки за Левски. Александър Александров реализира 15, Лъчезар Димитров има 12 и 8 завършващи подавания.