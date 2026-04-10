Берое наложи волята си над Левски

Старозагорският тим взе глътка въздух в НБЛ.

Берое наложи волята си над Левски
Берое Стара Загора прекъсна лошата си серия от четири последователни грешни стъпки в НБЛ. Баскетболистите на Даниел Клечков не срещнаха проблеми срещу Левски след 92:76 в мач от 30-ия кръг. В зала „Общинска“ старозагорският отбор наклони везните в своя полза още през първото полувреме, което се оказа и ключово за крайната победа срещу играчите на Александър Папазов.

На линия за „зелено-белите“ отново бе Александър Матушев. „Сините“ пък бяха без Момчил Кадиев.

Отборът от Стара Загора продължава да се намира на осмата позиция с 11 успеха и 17 поражения. От своя страна столичният тим има 4 победи и 23 загуби, като остава на десетото място. На 16 април (четвъртък) Берое ще бъде гост на Черно море Тича, а ден по-рано Левски ще приеме Локомотив Пловдив.

Дариъс Куизънбъри даде тон на домакините за едноличното водачество в началото. Макар че Седариан Рейнс и Златин Георгиев бяха главни действащи лица за възход на гостите, Милен Захариев пое щафетата и позволи на „зелено-белите“ да се откъснат с 13 точки след 10 минути игра.

Старозагорският отбор не намали оборотите и започна да трупа още по-сериозна разлика във втората част. До края на първото полувреме изявите на Александър Александров и Рейнс не промениха ситуацията за „сините“, което се оказа достатъчно за домакините да се изстрелят при 54:32 на голямата почивка.

През второто полувреме за интрига можеше трудно да става дума и авансът на „зелено-белите“ остана достатъчно комфортен, за да бъде намален драстично до края на мача.

Дариъс Куизънбери бе над всички за Берое с 21 точки. Брет Рийд (7 борби) и Милен Захариев нанизаха по 16, Дейлън Уилямс финишира с 15, 6 овладени под двата ринга топки и 6 асистенции.

Седариан Рейнс (6 борби и 5 асистенции) и Андон Вачев (6 овладени под двата ринга топки) отбелязаха по 16 точки за Левски. Александър Александров реализира 15, Лъчезар Димитров има 12 и 8 завършващи подавания.

Гледайте полуфиналните плейофи от НВЛ за жени по БНТ 3
1
Гледайте полуфиналните плейофи от НВЛ за жени по БНТ 3
Мисията "Артемис II" е към своя край: Астронавтите са готови за завръщане на Земята
2
Мисията "Артемис II" е към своя край: Астронавтите са...
Силна градушка превърна пътя край Поморие в капан – пет коли катастрофираха (СНИМКИ)
3
Силна градушка превърна пътя край Поморие в капан – пет коли...
Разпети петък е – най-тъжният ден за християнския свят
4
Разпети петък е – най-тъжният ден за християнския свят
Израел и Ливан започват преговори в началото на следващата седмица във Вашингтон
5
Израел и Ливан започват преговори в началото на следващата седмица...
Новата система за влизане в ЕС окончателно влиза в сила от днес
6
Новата система за влизане в ЕС окончателно влиза в сила от днес

Най-четени

Почина големият певец, композитор и поет Михаил Белчев
1
Почина големият певец, композитор и поет Михаил Белчев
Почина славеят на Странджа Янка Рупкина
2
Почина славеят на Странджа Янка Рупкина
Сергей Игнатов: Подписаното споразумение спаси Болградската гимназия и гарантира обучението на българските ученици
3
Сергей Игнатов: Подписаното споразумение спаси Болградската...
Йордан Лечков, Стилиян Петров и Малена Замфирова в "Арена спорт"
4
Йордан Лечков, Стилиян Петров и Малена Замфирова в "Арена...
Мигрант с военна подготовка се издирва за поставянето на експлозиви край "Турски поток"
5
Мигрант с военна подготовка се издирва за поставянето на експлозиви...
Дъжд и сняг за Великден
6
Дъжд и сняг за Великден

Още от: Български баскетбол

Черно море си върна победния ход след силен край срещу Миньор 2015
Черно море си върна победния ход след силен край срещу Миньор 2015
Локомотив полетя срещу Академик в пловдивския дуел Локомотив полетя срещу Академик в пловдивския дуел
Чете се за: 03:52 мин.
Борислава Христова и Атинайкос взеха среброто в баскетболния турнир Еврокъп Борислава Христова и Атинайкос взеха среброто в баскетболния турнир Еврокъп
Чете се за: 01:20 мин.
Везенков и Олимпиакос ликуват срещу Апоел в София (ВИДЕО) Везенков и Олимпиакос ликуват срещу Апоел в София (ВИДЕО)
Чете се за: 05:22 мин.
Спартак Плевен се оказа прекалено силен за Шумен Спартак Плевен се оказа прекалено силен за Шумен
Чете се за: 03:10 мин.
Христо Стоичков гледа мача между Апоел Тел Авив и Олимпиакос Христо Стоичков гледа мача между Апоел Тел Авив и Олимпиакос
Чете се за: 00:52 мин.

Водещи новини

Градушка в Поморие и ледени късове на главния път за Бургас доведоха до катастрофи
Градушка в Поморие и ледени късове на главния път за Бургас...
Чете се за: 02:35 мин.
У нас
На Разпети петък Иисус тръгва по пътя на болката и е разпънат на кръста На Разпети петък Иисус тръгва по пътя на болката и е разпънат на кръста
Чете се за: 04:22 мин.
У нас
Ормузкият проток се очаква да е централната тема на преговорите между САЩ и Иран в Пакистан Ормузкият проток се очаква да е централната тема на преговорите между САЩ и Иран в Пакистан
Чете се за: 03:40 мин.
По света
Трима души загинаха при удари в Украйна и Русия преди Великденското примирие Трима души загинаха при удари в Украйна и Русия преди Великденското примирие
Чете се за: 04:17 мин.
По света
Пътят на болката: Вярващи извървяха Вия Долороса в Йерусалим (СНИМКИ)
Чете се за: 00:35 мин.
По света
Новата система за влизане в ЕС окончателно влиза в сила от днес
Чете се за: 02:00 мин.
По света
Наредба въвежда правила за медицинската помощ от разстояние
Чете се за: 02:15 мин.
У нас
Потребителско поведение в Европа се влияе от войната в Близкия изток
Чете се за: 05:07 мин.
По света
