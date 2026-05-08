Берое остана без лиценз за Първа лига

Берое не получи лиценз за участие в Първа лига, съобщиха от Лицензионната комисия към Български футболен съюз. Причината за отказа е несъответствие с финансовите критерии, заложени в Наредбата за национално клубно лицензиране.

От старозагорския клуб разполагат със срок от 7 дни, в който могат да представят необходимите документи и да обжалват решението.

Общо девет клуба получиха лиценз за участие както в Първа лига, така и в турнирите на УЕФА, сред които Левски, ЦСКА и Лудогорец. С условен лиценз са Арда Кърджали и Локомотив Пловдив.

Лиценз само за участие в българския шампионат получиха още пет клуба, включително Ботев Враца и Спартак Варна.

Междувременно решението за лицензиране на Септември София и Монтана беше отложено заради необходимост от допълнителни документи.